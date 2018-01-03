2017年楼市调控导向更加明确 长效机制落地时机成熟

刚刚过去的2017年，在各项楼市调控重拳之下，房地产市场明显降温。进入2018年，房地产市场又将何去何从呢？对此，《证券日报》记者昨日专访了安居客房产研究院首席分析师张波。
《证券日报》记者：2017年以来，楼市调控政策从传统的需求端抑制向供给侧进行转变，并始终坚持因城施策的调控思路。请您评价一下2017年以来的楼市调控效果。
张波：2017年的楼市调控和以往数次调控相比，目标及政策导向均更加明确，并围绕“真正落实长效机制”这个目标，启动调控组合政策，短期不放松，但更着眼于长远。其根本目的是为了建设长效机制、构建房地产阶梯型消费，解决高房价和库存区域间不平衡发展的问题。
从调控的效果来看，明显呈现出“双降双稳”的局面。其中，“双降”表现在热点城市降温，投资投机需求降温。
《证券日报》记者：去年年底召开的中共中央政治局会议提出，2018年加快住房制度改革和长效机制建设，并强调要“力争取得明显成效”。您认为这里所说的“明显成效”，将具体表现在哪些方面？会有什么效果？
张波：首先，表现在楼市稳定的效果。2017年通过严格调控政策，楼市降温明显，2018年将在此基础上做到热点城市楼市继续降温，并进一步推动房价回归理性。其次，表现在房地产金融政策的效果持续。对于自住需求购房者保证首付和利率的相对稳定，对于投资投机需求加大金融市场的调控力度，通过利率和首付等条件将炒房成本再度提升。最后，表现在租赁市场供应层面。2017年无论是租赁试点城市还是租赁土地供应，都迈出了坚定的步伐，预计在此基础上，将保证租赁土地供应和多主体租赁房源的供应。
《证券日报》记者：展望2018年，您认为长效机制建设将在哪些方面发力？
张波：相对于短期调控，长效机制建设更着力于供给端和非需求端，同时兼顾住房的居住属性。总的来看，构建房地产长效机制的核心在于解决“住”的问题，其突破口在于发展住房租赁市场，当然也不局限于住房租赁市场，还可与土地制度、财税制度、金融制度以及房地产行业本身的规章制度建设相结合。
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