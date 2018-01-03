无人货架成资本眼中“香饽饽”：是虚火还是刚需？

周一的早上，在重庆石桥铺雨林商都2楼的创客邦内，某公司白领江东在无人货架上顺手抄起一盒牛奶和一包巧克力饼干，手机扫码付账后，差不多踩着上班的铃声坐在位置上。他告诉记者，原来经常不吃早餐的他，对无人货架情有独钟。
记者在这个“猩便利”无人货架放置的现场看到，整层楼聚集着十余家公司办公，时不时会有人前来购买零食。“以前上班饿了就只有等饭点，有了这个便利架，饿了就来买点，比外卖送货上门还方便。”在此上班的王女士说。
似乎在一夜之间，山城不少公司的茶水间或角落，都摆上了一个装着各式零食的无人值守货架。据不完全统计，目前仅在重庆主城区，无人货架已布局数千触点。而在杭州、北京、上海等地，无人货架更是成为大型写字间的标配。
领蛙、老虎快购、零食e家、小e微店、果小美、猩便利……各路无人货架层出不穷。
资本眼中的“香饽饽”
与无人便利店不同，无人货架瞄准的是“办公室经济”。据中国电子商务研究中心提供的数据，目前国内有超过5000万家企业，每年以超过500万家的速度增长。无人货架在一、二线城市有1亿左右可瞄准的用户，企业终端货架容量10~20万，早期有10~30亿元的市场空间。
截至2017年9月末，已经有至少16家无人货架获得投资，最高的达到3.3亿元，融资总额超过25亿元，屡屡刷新的融资金额让无人值守货架成为新零售下的一匹黑马，成为共享充电宝和共享单车后的新风口。
去年7月起，“办公室货架”标签的关注热度持续上升，从9月份开始，热度趋势上升明显加速，在9月下旬达到高峰，此后一直保持在高位。
2017年11月20日，顺丰宣布推出无人货架品牌“丰e足食”，切入办公室无人零售领域。这是继京东(京东到家Go)、饿了么(e点便利)、阿里的盒马鲜生之后，切入无人货架的又一巨头，也是首个加入战局的物流企业。
无人货架，技术上很简单，贴一个支付二维码，一个货架(和冰箱)，放一些日常饮料、点心、小吃等，不上锁(为主)，没有店面，占地面积小(1平方米以内)，无人值守，用户自行取货+扫码付款，全凭自觉。
在中商产业研究院前不久发布的《2017年中国无人货架市场前景研究报告》中提到，2017年是无人零售的“元年”，就市场潜力来看，无人零售是块千亿级蛋糕。到2022年，无人零售的用户规模将达到2.4亿人，而这个数据在2017年仅为0.05亿，这5年间要翻48倍。在无人零售规模方面，报告预测2022年将达到9500亿元，是2017年100亿元的95倍。
资本正是敏锐地嗅到了这一变化，才会对“办公室无人值守货架”这一概念进行疯狂注资，金额从几百万元人民币到几千万美金，其中的代表有猩便利、果小美及七只考拉等，京东也在2017年9月宣布会通过其京东到家在企业开设“无人值守自助迷你超市”。
截至目前，无人货架已披露的网点数加起来大约在万级左右，而据公开资料显示，仅北上广深的企业就有200万家左右。
切入了零售行业的“真空地带”
在线上流量红利见顶、成本高的当下，线下流量开始重回人们视野。但店租不断上涨、覆盖范围恒定，始终是横在实体店面前的一道坎。所以，改变线下原来的产品、服务结构，降低交付成本，就成了让线下重获新生的一条路。
“猩便利”CEO司江华告诉记者，一天8小时，在办公室这个场景中，相当一部分人每天待着的时间甚至比在家停留的时间还要长。而铺设便利、成本低廉，也为无人货架的快速发展提供了条件。
无人货架的外衣是零售，内核则是共享经济的新物种，这也是大资本争相进入这一赛道的隐秘原因之一。据粗略估算，全国一二线城市整个办公室场景下的商业价值空间会有万亿之多。
记者在采访中看到，开放式无人货架服务场景主要是写字楼或企业的办公空间，以促销、红包、优惠券、积分等方式，用于用户数据流的集中聚集；在选品方面，主要涉及日常零食、饮料、下午茶，以及部分鲜食(早餐、乳制品、果汁等)，依据不同设备有所调整，用户一般是在线选取和移动支付获取商品。
据业内人士称，无人货架其实是切入了零售行业的“真空地带”。随着电商的兴起，线上对线下卖场的冲击严重。一些大卖场因租金、物业、人工成本等原因裁员关店。但无人货架投入小，人力成本低，又能满足顾客及时性的需求，所以未来大有可为。
面临严峻考验
无人便利货架“果小美”在2017年国庆节前，宣布与智能零售货柜“番茄便利”战略合并。热捧之下，无人货架还未经历全面厮杀就提前迎来了“合并期”。“这正说明了无人货架领域的竞争有多激烈。”电商分析师李成东说，未来，面积体量有限的无人货架如何精准营销、提升用户黏性都存在难题。
与大量共享经济项目一样，无人货架也将面对消费者素质与信任的严峻考验。据报道，无人货架项目“用点心吧”在铺设完成64个无人货架后，核对前端和后台数据时发现，货损率超过20%，货损最严重的甚至到达39%，有时后台显示货架上还有不少商品，补货人员去了却发现货架已经空空如也。
不只是供应链，精准运营能力正成为无人货架亟待逾越的门槛。“想买的东西经常卖光，不想买的商品又在那里占着货架。”互联网公司白领薛女士感叹，不少自助货架打着“智能零售”招牌，实际却一点也不智能。目前，市面上还没有一家无人货架达到了爆发的程度。
在熊猫资本合伙人李论看来，最后大机率胜出的还是有供应链优势的传统玩家，或能最快跑通供应链的创业者。“无人货架是零售形态的一种补充，最终拼的仍然是供应链。”他说，在互联网交易平台中，交易牵涉的方数越少，发展速度越快。而无人货架包含场地方、货架方、补货方、用户方四方，甚至可能面对场地方和决策方分离，用户方和买单方分离。而且在这种多角撮合关系中，除了无人便利货架平台本身，其中的任何一方都没有足够的动力或者意愿去推动交易的达成。
记者在采访中发现，目前除了靠用户自觉，无人货架基本无法解决偷盗、漏付款等问题，损耗率远超有人实体店是个不争的事实。从这个角度而言，无人货架的消费场景很难在其他场所复制。从产品结构和产品品牌上来说，也很难去迎合年轻人对新奇特商品的需求。
重庆大学经济与工商管理学院廖成林教授认为，无人货架是对传统商店的一种补充，不失为一条转型发展的新路径。看似门槛低、谁都可以进入，但真正的难点在于规模化后的精细化运营。包括其背后一系列的销售系统、供应链系统、支付系统、运营系统等。未来是否会像共享单车的风口一样，大批企业涌入之后纷纷难以为继，相信很快就会迎来市场的检验。（记者 李国 实习生 孙雅纯）
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