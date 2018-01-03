增值税新政启动 资管行业发展更重“质”

2018年伊始，资管行业开始执行增值税新政。根据多家券商资管发布的公告，增值税将由产品资产承担，这意味着投资收益相较此前或有所下降。中国证券报记者从多家资管机构了解到，系统性改造工作已基本完成。业内人士表示，增值税新政顺应金融行业严监管形势，叠加资管新规征求意见稿的出台，对整个资管行业规模有一定影响，而长远来看，则有利于行业健康发展。
各方积极应对
2018年1月1日，资管行业增值税新政启动。各家券商资管、基金等机构陆续发布相关公告，有券商资管人士告诉中国证券报记者，“此前行业内机构都在观望交流，想看看同业是怎么做的，大家都在摸着石头过河。此外，也担心公告发布后市场的反应”。
上述券商资管人士介绍，对于集合理财客户，通过网站等渠道直接发公告就可以。定向产品客户还需要一对一沟通，沟通下来发现这些机构客户对新政还是比较认可的。个人客户方面，暂没有收到反馈。
事实上，为了做好增值税缴纳，除与客户沟通外，华东某券商资管人士向记者介绍，前期准备工作涉及到公司营运、财务、产品、市场等各个部门，例如现存产品合同修改，系统改造、产品估值调整等。
据记者了解，多家资管机构均已邀请四大会计师事务所做过多次内部培训，提供税收咨询和系统改造服务。有资管机构人士表示，公司做的准备工作主要包括联系财税机关、税务顾问、行业协会等相关方的沟通交流，对相关税收政策进行深入学习和研究；主动与客户沟通，充分交换意见，相互理解；积极与产品核算系统开发商沟通，推进业务系统的功能开发并完成系统测试工作；内部流程建设，包括产品核算估值、公司税务申报等相关业务流程的适应性改造等。
为了给资管行业充分的准备时间，征税执行时间的确定也有所延迟。财政部和税务总局在2017年初发布《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，确定资管产品增值税的执行日期为2017年7月1日，并表示税务总局将另行制定具体征收管理办法。不过，2017年6月30日出台的《关于资管产品增值税有关问题的通知》将时间最终延迟至2018年1月1日。
部分产品规模料下降
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号文）的规定，持有金融商品取得的保本收益按贷款服务缴纳增值税，非保本型投资的持有收益无需缴纳增值税。对此，有机构指出，判断是否纳税及怎样纳税的第一标准是明确产品类型。
对资管产品增值税的征收范围，国泰君安指出，可以分为产品类型是保本还是非保本。如果是保本类型，则属于利息收入，按照利息收入征税；如果是非保本，证券投资基金的产品只对债券的利息收入征税，非证券投资基金产品则不仅对利息收入征税还对买卖价差征税。国泰君安介绍，征收的范围包括公募基金的债券利息收入、非公募的保本产品利息收入、非公募的非保本产品的非免税项目的利息收入和转让价差。
天风证券指出，由于保本资管产品产生的收益会被计作利息，因此对保本资管产品的影响较大。当然，随着未来资管新规的正式出台，以及“打破刚兑”的推进，保本资管产品本身的规模应该也是萎缩的。
东吴证券表示，根据增值税新政，对于保本产品而言，利息收入要征税，收益率预计会有所下滑。例如，一个保本产品的预期收益为5%，征收3个点的税，相当于打97折，扣税后收益为4.85%。总体来看，考虑到征收3个点的税对收益影响较小，增值税新政对保本产品规模有一定冲击，但影响不大。
通道类业务面临同样境况。随着增值税新政的实施，有分析人士指出，对通道类资管产品来说，管理人将通过合同条款调整，将税负转嫁给委托人或融资人。有机构指出，考虑到管理费率很低，如果税负不转嫁，极易导致管理人亏损。因此，如果不能转嫁税负，就需要考虑缩减规模。其中，就券商资管规模来看，在去通道、去杠杆的背景下，整体规模已经开始出现收缩。
数据显示，截至2017年11月底，证券公司资产管理业务规模为16.96万亿元，较今年三季度末规模下降4100亿元。从2017年一季度末的18.77万亿元到11月底的16.96万亿元，规模连续下滑。东吴证券指出，整体来看，增值税新政顺应金融行业严监管形势，叠加资管新规征求意见稿影响，对整个资管行业规模将带来一定冲击。同时，未来主动管理能力强的资管机构，将有更强的竞争力。
也有分析人士认为，法人主体和资管产品存在金融类业务的税收核算差异，或进一步导致通道套利。东北证券介绍，税收套利主要是由于金融机构自营业务（如贷款服务、金融商品转让）需要按照6%计算并缴纳增值税（可以有进项税抵扣），但是如果将上述业务放在资管产品中进行，则仅需要按照3%征收率缴纳增值税（无进项税抵扣）。
在资管新规征求意见稿影响下，通道业务受到限制，但从实际操作中，东北证券指出，通过较为严格的产品条款设计，依然可以达到投资者通过资管产品进行税收筹划的目的。
相关细则有待出台
在增值税新规开始正式实施的同时，记者也从业内了解到，在具体征税细节方面，仍有诸多地方需明确。
海通证券指出，现有的资管产品增值税征收体系还有许多事项没有划定清楚，争议点集中在是否保本品种的界定（比如可转债、永续债、ABS等是否为保本品种）、持有至到期的界定（比如开放式公募基金难以界定持有到期）、金融商品转让范围的界定（比如新三板股票等品种是否在范围内）以及保本资管产品可能存在的重复征税问题。
关于保本的界定方面，有会计事务所人士介绍，目前法规未对保本与非保本的判定进行明确，实际操作中应根据合同中是否有保本字眼进行判断，还是需要根据交易实质结合增信措施综合判断。如果是后者，以下哪些属于可能保本的增信措施：回拨机制、抵押/质押/担保/补足、约定回购/赎回条款、投资人分级，优先级取得固定回报、明股实债等。
对于政策尚未明确的事项，有券商人士指出，管理人属于金融机构，则其管理的产品是否可以套用其身份，从而享受同业往来免税的待遇，如对产品取得的金融债券利息按照免税处理；赎回、退出、提前清算、注销份额方式进行收益分配，是否可理解为所有权灭失，而不视为金融商品转让。
“这些细节问题，都影响投资和产品设计。例如，设计一个产品，如果有增值税征收还不明确的地方，那么在产品合同里将难以进行界定，一旦等到相关政策明确后再改合同，成本也较高。”某华东券商资管人士指出。
海通证券认为，对于政策尚未明确的问题以及实际操作中出现的新问题，后续可能会有政策“补丁”出台。（记者 陈健）
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