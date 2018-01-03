原标题：中国注册养老机构已超2.8万家 养老床位近700万张

新华社北京1月2日电(记者罗争光)记者从2日在京召开的2018年全国民政工作会议上获悉，截至2017年9月，我国注册登记的养老机构已达2.8万余家，养老床位近700万张。

民政部部长黄树贤在会上介绍，同期，全国民办养老机构达到1.25万余家，同比增长7.8%；社区养老服务设施和互助型养老设施分别达到3.8万家和7.8万家。

黄树贤还介绍，截至2017年11月底，我国医养结合试点工作取得较大进展，全国93.4%的养老院不同形式提供了医疗服务，提前完成50%的预定目标；养老院护理型床位占比由2015年低于30%提升到了46.4%。

2017年，民政部还联合多部门开展全国养老院服务质量建设专项行动，对全国4万余家养老院进行排查整治，处理隐患近19.7万处，依法取缔、关停、撤并养老院2122家。

截至2016年底，全国60周岁以上老年人口有2.3亿，占总人口的16.7%，其中失能、部分失能老年人约4000万人，占老年人口的18.3%，空巢老年人占老年人口的51.3%。

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