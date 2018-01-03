原标题：国企重组将提速 改革新动员令立足培育世界一流企业

资产总额超过53万亿元人民币，境外资产总额超过6万亿元，分布在全球185个国家和地区，在最新的世界500强企业排行榜中有48家入围，高铁、智能电网、“天宫一号”空间实验室、“蛟龙号”深海载人潜水器等重点领域核心技术达到国际领先水平……这一组数据标注着我国中央企业在全球竞争版图的最新方位。

下一步，央企还将在全球价值链上继续攀升。“培育具有全球竞争力的世界一流企业”，这是十九大报告中对国企改革发出的新的“动员令”。《经济参考报》记者获悉，国资委将重点从机制、创新、产业、开放、人才五路推进强企，与此同时，被业内视作打造世界一流企业路径之一的重组整合也将在今年提速推进。

如何理解具有全球竞争力的世界一流企业这一目标？在国资委主任肖亚庆看来，打造国企国际竞争力，就是要形成一批在国际资源配置中能够逐步占据主导地位，在全球行业发展中起到引领作用，在全球产业发展中有话语权和影响力的领军企业。

作为我国经济的一个缩影，近年来央企呈现出实力更强、结构更优、贡献更大、国际化水平更高等变化。事实上，无论是从规模、增速、国际化水平、还是从创新能力、国际影响力来看，我国目前已经有不少央企已迈进或接近世界一流企业的阵营。在最新的世界500强企业排行榜中，国资委监管的央企有48家入围，国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司，三家公司分列2至4位。

以作为国际经贸投资合作通用语言的“标准”为例，中国移动董事长尚冰介绍，在全球4G(第四代移动通信)技术发展过程中，我国主导推动的TD—LTE技术，已成为国际电联确定的全球4G国际标准之一。目前全球有53个国家和地区部署了99张商用TD—LTE网络。

中国中车集团董事长刘化龙说，中车国际业务订单签约额从2012年的35.88亿美元增长到2016年的81亿美元，增长125.8%，其中“一带一路”的订单占出口订单较大比重。中国中车不仅企业“走出去”，还带动相关产业和标准“走出去”，为世界轨道交通建设贡献“中国智慧”和“中国方案”。

不过，对照世界一流企业，也仍有不小差距。“我们要认真地、全方位地检视不足，认清自己的差距在哪儿，才知道往哪儿努力、如何努力。”肖亚庆坦言，一方面，目前，不少中央企业资源对外依赖度还比较高，在国际竞争中受到相当程度的制约。另一方面，一些核心产品、关键零部件，还有很多要大量依赖进口。

中国企业研究院首席研究员李锦说，近年来央企综合实力显著增强，但放眼国际市场，竞争力仍需不断提升，从“世界水平”到“世界一流”，实现新目标、新任务，需要新手段、新动力。

五路推进强企，具体而言，机制强企，是通过深化国企改革，完善现代企业制度，增强国有企业的活力和竞争力；创新强企，是加快在“关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术”等方面实现创新突破；产业强企，是加快转型升级，向全球价值链高端攀登；开放强企，是提高国际化水平；人才强企，是把国内外各方面的优秀人才，通过好的机制集聚到国有企业中来。

李锦表示，在全球化的背景下，国家竞争首先是企业实力的竞争。现在，我国国有企业正从跨越式发展追赶者，变成与国际先进企业同台竞争的并行者，有的领域和行业已经成为领跑者。为了在激烈的国际经济竞争中培育我国经济的新优势，为了在产业链、价值链中占据中高端，提升我国的综合国力，我们需要立足于培育适应具有全球竞争力的世界一流企业的目标，重构国企改革动力体系。

在李锦看来，重组整合做强做优做大国企，是打造世界一流企业的重要途径。记者了解到，2017年，从中央到地方，特别是涉及煤炭、钢铁等产能过剩领域，国有企业并购重组的步伐正在显著加快，围绕着国企改革的市场化重组正在全面加速。2017年成功实施了国机集团与恒天集团，保利集团与中轻集团、中国工艺集团，中国国电与神华集团3组7家企业重组，国资委监管央企户数由2003年国资委成立之初的196家调整至98家。重组整合的效应也在不断显现，中国建材2017前8个月的营业收入同比增长16%，利润同比增长98%，成为全球最大建材制造商、建材技术服务商和建材工厂外包管理商。中国远洋海运2017年上半年的利润已经超过百亿元。

“下一步央企的重组整合，将重点抓住‘五个聚焦’”，国资委改革局局长白英姿表示，下阶段国资委将聚焦深化供给侧结构性改革、聚焦突出精干主业、聚焦做强做优做大、聚焦行业健康发展、聚焦创新能力提升。

国资委副秘书长彭华岗表示，通过重组整合，央企战略定位更加准确，功能作用更有效地发挥，央企总体结构更趋合理，国有资本的配置效率得到提高，发展质量获得提升，形成有创新能力和国际竞争力的世界一流企业。

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