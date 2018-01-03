原标题：新能源汽车购置税免征至2020年 消费者顾虑难消

新政能否打消消费者心头之虑？

2017年12月末，四部门发出的一份通知，给新政频传的新能源汽车领域又带来了一个重磅利好。这份由财政部、税务总局、工业和信息化部以及科技部下发的通知明确，自2018年1月1日至2020年12月31日，我国将对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

稍早前，2017年11月，央行和银监会联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，消费者仅需15%的首付款就可购买一辆新能源车……新政密集出台，无疑将深刻影响行业发展，而消费者关心的则是，他们对新能源汽车的顾虑能否由此消除？

新能源汽车在“限牌”城市大卖

中国汽车工业协会数据显示，2017年11月，新能源汽车销量11.9万辆，同比增长83%，月度销量创历史新高；2017年1～11月，新能源汽车销量60.9万辆，同比增长51.4%。业内预计，2018年新能源汽车产销量有望超过100万辆，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，全国电动汽车的保有量有望超过500万辆。

新能源汽车大卖，“限牌”政策居功至伟。麦肯锡中国发布的《2017中国汽车消费者调查报告》显示，“限牌”城市买下了全国60%的新能源汽车。

2017年12月26日，近284万人参与北京今年最后一期普通小客车指标摇号，0.11%中签率再创新低。与此同时，超过11万人在轮候新能源汽车号牌配置指标，甚至连2019年的指标也已被提前“预定”。

“排队摇油车，比买彩票中奖还难，用车是刚需，所以买了新能源车。”北京新能源车主张先生的想法是“限牌”城市新能源车主的普遍想法。

和北京一样，上海、广州、深圳、杭州、天津、贵阳等多个城市也在执行普通汽车“限牌”政策。但是很多城市均为新能源汽车保留了绿色通道，可以通过单独的摇号系统增加中签率或者直接取得上牌指标。

一项对国内六座城市新能源汽车消费者的调查显示，限购大城市的新能源消费车型主要以国产纯电动中端车为主，三四线城市的则以国产低端电动车居多。

痛点未除，消费者顾虑难消

尽管百姓的接受度近年来有所提升，但续航“缩水”、充电难和小毛病频发等新能源汽车的传统短板和痛点仍未得到有效解决，消费者对新能源汽车、尤其是纯电动汽车仍有许多顾虑。

“续航300公里，冬天开暖风，续航缩水一半。”北京一位车主今年年初花费约15万元，购买了某知名汽车品牌一辆具有“智能温控系统”的纯电动汽车。但“续航”与“暖和”不能兼得，该车主表示，他经常为了省电而舍不得开空调。

据了解，目前纯电动新能源汽车续航里程普遍低于400公里，大多数车型的续航里程低于300公里，虽然这个数字正在逐年增长，但是冬季续航里程大多会大幅缩水。

“国家补贴4.4万元，地方补贴2.2万元，共补贴6.6万元。即使这样，这款车的落地价格也要比同款燃油车型高七八万元。”花高得多的价钱，买到了一辆使用和体验不及燃油版车型的车，让新能源车主陈铃感到“不平衡”。

目前，国内大多数新能源汽车是各厂家在其已有燃油车型的基础上，通过更换动力系统后生产出的，但其价格则普遍高于同款燃油车型，少则数万元，多则十余万元。

更让新能源车主揪心的是汽车的安全性。“新能源汽车毕竟是新鲜事物，安全性有待考验。”说这话的，是生活在北京的肖挺，直到上期摇号不中他才“被迫”转向新能源汽车排号。“举个例子，燃油汽车一般要经过碰撞测试，业内有很多权威的测试。电动汽车在这方面就没听说过。再比如，电池遇到极端情况下可靠性如何，这都让人难以放心。”他说。

根据《2017中国汽车消费者调查报告》显示，2016年，人们不买电动车最主要的原因有充电桩不足、定价高等，2017年，人们更担心电动车的质量、安全性，对较长的充电过程也不满意。

新政将推动行业健康发展

在政策大力推动下，我国已经成为全球新能源汽车最大的市场。其中，与消费者购车密切相关的就是购车补贴政策。目前执行的政策是，中央财政和地方财政根据纯电动续航里程按比例对购车消费者补贴，消费者购车最多可获得6.6万元。

“如果地方补贴政策不变，明年买长续航的车会更划算。”陈铃认为，补贴向高续航的车型倾斜，能让消费者得到更多的实惠，“电动车的续航里程每年都在提升，国家补贴应该鼓励愿意投入技术提升产品性能的厂商，车主花更少的钱买到续航更高的车。”

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源汽车免征车辆购置税也将对市场产生良性拉动作用。以售价为20万元/辆的新能源汽车为例，免征购置税将优惠2万元。此前发布的《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》将于2017年12月31日到期。“新能源汽车免税政策需要稳定。”崔东树说。

分析人士认为，国家出台了许多政策引导新能源汽车行业健康发展，其中，类似购车补贴、免征购置税及降低首付比例等和消费者直接相关，还有更多的政策将推动汽车厂商生产更多高品质产品，间接为消费者带来利益。不过，新能源汽车要想提供给消费者和燃油汽车一样的便捷性，仍有待时间的积累。

(责编：蒋琪、李栋)