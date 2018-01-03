专家：2018年手机业将面临一次毁灭性重整

日前，财经领域专家吴晓波在其发表的“预见2018”的主题演讲中，在谈到5G商用想象物联方面，他认为手机行业将会在2018年面临毁灭性的重整。
5G的速度是4G的20倍，吴晓波说，2018年，5G的商用标准将会公布，意味着在过去几年里，智能手机发展到今天，已经进入到了饱和期。
吴晓波举例称，现在很多新手机广告说自己拍照功能很好，它是在卖手机还是在卖照相机？因为智能手机的核心技术部分在4G网络下已经走到极致了，在此大背景下，手机行业亟待一次技术的变革。
“所以，2018年整个手机行业将会面临一次毁灭性的重整。”吴晓波说。
随着5G商用，各种新的应用空间和想象将被重新发现。当传输速度增长20倍时，在网上手机上看一部电影，几乎不需要任何成本。远程视频、电话会议直播，都没有问题。并且一些看似已经死掉的行业也将复活，如冰箱、空调、洗衣机。
“你直接控制2000公里以外的机器人，实时性不再成为问题，无人驾驶汽车的语音识别和场景识别也不再成为问题了。当5G商用出现的背后，是一个去中心化的万物互联时代的开始。”吴晓波说。
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