原标题：北京首条中低速磁浮交通示范线开通试运营

采用国防科技大学磁浮交通核心技术建设的北京首条中低速磁浮交通示范线——S1线，2017年12月30日正式开通试运营。这是继长沙磁浮快线之后，我国建成的第二条具有自主知识产权的中低速磁浮交通示范线，是军民融合协同创新取得的又一项标志性成果。

S1线西起门头沟，东至石景山区苹果园，全长10.236公里，目前开通至金安桥站，里程约8.9公里。按照正常运行安排，每天载客量可达16万人次，全年客运量约为5000多万人次，是目前世界上运能最大的中低速磁浮交通商业运营线。

据S1线总设计师李杰教授介绍，投入运营的60辆磁浮列车，采用了新型悬浮控制技术和轻量化设计，一辆车只有10个控制器，比长沙磁浮快线运行的列车减少了一半，载重量有所增加。经中科院电工所、北京市环保局等多家机构测试，电磁辐射远低于国际非电离辐射防护委员会公布的标准。距列车10米之外，噪声只有64分贝，比平常说话的声音还要低，完全称得上是一种电磁环境友好、绿色环保的新型轨道交通工具。

据了解，磁浮交通是依靠电磁力使列车悬浮在轨道上“贴地飞行”，悬浮间隙约为0.8厘米，被誉为“零高度飞行器”。国防科技大学自20世纪80年代初开展磁浮交通技术研制，先后掌握了一系列核心关键技术，将中低速磁浮交通核心关键技术掌握在自己手中。2000年8月，北京磁浮交通发展有限公司与国防科技大学签署合作协议，军民融合发展推进磁浮交通技术工程化和产业化，联合国内铁路、航天、汽车等相关领域的17家单位，组成磁浮交通技术工程化体系，打造工程化研发平台，先后承担完成了国家“十一五”“十二五”科技支撑计划和省部级科研项目20余项，目前已实现了所有装备国产化，为中低速磁浮交通产业化发展奠定了坚实基础。

(责编：赵爽、李栋)