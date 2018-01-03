广州地铁实现全车30路高清视频监控

记者在广州地铁14号线知识城支线镇龙站控制中心看到，地铁上的情况实时显示在大屏幕上，通过大屏幕可以清晰地看到车内乘客的一举一动。广州地铁14号线知识城支线采用了新岸线公司超高速无线通信EUHT 5G技术，实现了全球首次全车30路高清视频监控，图像流畅无卡顿，在传输路数与传输质量上都有大幅度的飞跃。
地铁车厢高清视频监控一直是全球地铁运营中的一个难题，此次广州地铁采用具有全球领先水平的新一代无线通信技术，解决了高速移动条件下高可靠、低时延、大容量的无线通信传输难题，将车厢高清视频监控连续不断的向地面传输。
记者在现场看到，14号线知识城支线列车每节车厢装有4台高清摄像机，6节车厢共安装24台高清摄像机，另外两端司机室还各安装了3台高清摄像机，实现全车30路高清视频监控无死角，无论高峰拥挤还是人员稀少时段，车厢视频信息都可以直接传送到地铁控制中心和公安值班室，实现真正的车厢视频实时监控。
“EUHT技术从专利、标准到核心芯片、关键设备全套自主，拥有完全自主的知识产权，信息安全可控、应用开发可控，是属于中国不受制于人的原始创新、核心创新通信技术。”新岸线公司总经理陈锋华说。
超高速无线通信EUHT 5G技术投入商业运营，标志着由我国自主研发的EUHT 5G技术，已经克服5G技术关键挑战，尤其是在5G最难的超高可靠、超低时延（uRLLC）应用场景方面，我国已处于世界领先水平。
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