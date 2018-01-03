就业政策强力助推 前11月全国城镇新增就业1280万人

资料图：务工人员上新生婴儿护理培训课程。中新社记者 刘文华 摄
就业创业 赶上好时候了(政策解读 掷地有声好政策⑦)
本报记者 白天亮
2017年1—11月，全国城镇新增就业1280万人，超额完成1100万人的全年目标。就业稳中向好，得益于经济稳步增长的有力支撑，也是就业政策强力助推的结果。一年来，多项激发劳动者活力、帮扶困难群体的就业政策实施，点亮亿万人笑容。
创业者劲头更足
“我们赶上了创业的好时候。”天津科比环保有限公司董事长陶正勇说。他和朋友们新创办的环保设备企业，从登记注册、融资信贷到检测评估都格外顺利，正处产品投放期。陶正勇对未来的发展很有信心。
创业创新是就业之源。一年来，我国出台多项激发活力、鼓励创业的好政策，创业热潮喷薄而出。
回应创业者新诉求，让政策更完善——《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》提出优化创业环境、发展创业载体等一系列政策措施。试点推动老旧商业设施、仓储设施、闲置楼宇、过剩商业地产转为创业孵化基地；对首次创办小微企业或从事个体经营并正常经营1年以上的高校毕业生、就业困难人员，鼓励地方开展一次性创业补贴试点工作……政策更有针对性，支持力度更大。
强化创业培训，让创业者能创业——用好“互联网+”，使创业培训可以更便捷地覆盖更多人。培训效果如何，师资队伍很重要。2017年，全国共开展230多期创业培训师资班；专门组织东北地区等创业师资培训班，培育创业师资243名。
优化服务，让创业之路更通畅——依托覆盖城乡的公共就业服务体系，国家不断完善创业服务功能，为劳动者提供项目开发、开业指导、融资服务、跟踪扶持等创业服务。
敢闯敢试，百姓创业的劲头更足。2017年前三季度，全国新登记企业同比增长12.5%，日均新创设企业达1.65万户，在活跃经济发展的同时，对就业的贡献也不断提升。
农民工返乡创业热起来
为农村劳动者就地就近转移就业创造空间、促进农民工返乡创业、加大对贫困人口特别是易地扶贫搬迁贫困人口转移就业的支持力度……《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》明确提出各项针对农村人口的就业举措。一年来，农村转移劳动力数量稳步增长，收入水平稳步提高。截至2017年三季度末，外出务工农村劳动力月均收入3459元，比上年同期增长7%，农民工就业总体稳定。
贵州正安农民工郑传玖在广州打工后返乡，兴办乐器制造企业，吸纳了当地大量农村劳动力就业。农民工返乡创业，不仅使创业者本人走上致富路，也实现了创业带动就业的良性发展，使农村获得了较快发展的外源力量。
据估算，目前有点技能、有点资金、有点营销意识、有点办厂能力和对农村有感情的返乡创业“五有”农民工已达数百万人，成为返乡创业的主体。有关部门大力开展农民工返乡创业培训，以提升农民工等人员创业能力为目标，以开展符合不同群体实际需求的创业培训为主要抓手，助力有创业愿望的农民工当上“小老板”。
“一人就业，全家脱贫”，就业扶贫全面推进创设一批扶贫车间、就业驿站等就业创业新载体，开发一批就业扶贫专岗、公益性岗位等托底帮扶新手段，好政策把温暖和希望送到贫困家庭。截至2017年10月底，553万农村贫困劳动力实现就业。
把高校毕业生就业摆在首位
高校毕业生就业关系毕业生个人价值实现和千万家庭福祉。2017年，是高校毕业生人数再攀新高、就业压力加大的一年，也是促进高校毕业生就业多项政策共同发力的一年。加大政策扶持和服务保障，千方百计拓宽毕业生就业渠道，2017年最终保持了高校毕业生就业形势的总体稳定。
一年来，各地落实完善学费补偿、高定工资、税收优惠、社保和培训补贴、创业担保贷款等政策，促进毕业生到城乡基层、中西部地区、艰苦边远地区、中小微企业就业和自主创业，越来越多的高校毕业生找到了合适的岗位。
针对毕业生不同阶段求职需求，各地相继组织公共就业人才服务进校园、民营企业招聘周、就业服务月、大中城市联合招聘等专项服务活动，开展专业化、小型化、行业化、网络化招聘活动，推进线上线下联动服务，提高人岗匹配效率。
国家同时明确，对离校后未就业的高校毕业生要进行重点帮扶。特别是对于那些贫困家庭、身有残疾等困难高校毕业生，全国普遍建立台账，提供专门指导，优先推荐岗位信息，优先参加培训见习，优先提供创业扶持，帮助他们尽快实现就业。
人社部就业司有关负责同志表示，2018年高校毕业生规模将进一步扩大，促进毕业生就业任务更为繁重。“我们将坚持把高校毕业生就业摆在就业工作首位，拓展就业渠道，完善精准服务，努力推动实现更高质量和更充分就业。”
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