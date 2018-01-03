2年内北京连锁便利店将达3千家 24H便利店占比达50%

人民网北京1月3日电 据北京市商务委员会网站消息，北京市商务委员会、北京市财政局、北京市工商行政管理局、北京市食品药品监督管理局四部门近日联合印发《进一步优化连锁便利店发展环境的工作方案》，针对便利店存在的店铺选址难、运营成本高、行政许可周期较长、搭载服务种类有限等问题，提出了具体的改革方案。到2020年，北京市连锁便利店数量将达到3000家左右，其中中心城区达到2000家以上，实现中心城区社区全覆盖，24小时便利店占比达到50%以上。

北京市商务委员会相关负责人介绍，以往连锁便利店每开一家新店，都需要办理新的营业执照。为了缩短开店周期，《方案》推出了“一区一照”登记办法。北京市商务委将提出试点企业名录，北京市工商局对进入试点企业名录的连锁便利店企业实行“一区一照”登记，试点企业在同一行政区内选择一个“总店”作为管理机构，新开门店时，只要经营场所符合本市相关规定，并提交合法有效的经营场所证明文件，可以不再办理单店工商营业执照，将经营场所记载于“总店”营业执照。

便利店在开新店时，如果进行食品销售，都需要办理食品经营许可。《方案》提出，将简化食品经营许可现场审查流程。连锁便利店企业由总部向市食药监管局申请，集中提交“布局流程图”予以统一审核，市局审核通过的移交各区分局。各区分局在现场检查、日常监管时，仅审核其现场条件是否与布局流程图一致，从而提升行政许可效率和服务水平。

同时，食品经营许可办理时长也将缩短。通过开通食品经营许可快速通道，连锁便利店企业仅申请预包装食品销售、特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品）等经营项目，以及食品经营许可变更、延续、补办等不改变经营场所、设备设施和布局的，可不进行现场核查；如必须进行现场核查的，也将压缩现场检查时间，办理总时限由20个工作日缩短至12个工作日。

据悉，搭载各项便民服务正成为便利店发展新趋势，很多便利店都在搭载热豆浆、咖啡或简餐等，为市民提供方便。《方案》表示，将创新便利店搭载服务许可监管模式。对于连锁便利店新增的洗衣代收、代收代缴水电费等符合开办要求的便民服务项目，工商部门依法予以支持。连锁便利店出售取得《食品生产许可证》的饮品，或以取得《食品生产许可证》的食品为原材料，由自动化设备完成制作、销售等后续工序的饮品，按散装食品销售的经营项目进行许可，无需标注为自制饮品制售项目。

《方案》提出，将加大资金支持力度，支持连锁便利店企业新开店铺、新建或改造加工配送中心；引导连锁便利店应用物联网、大数据等技术，开发和升级管理信息系统，提升供应链和销售端协同能力；引导连锁便利店线上线下融合发展，提供更多便民服务。

该负责人指出，从去年开始，北京市连续3年为商业便民服务设施提供资金补助，仅去年的补助资金就高达两亿元。（朱江）

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