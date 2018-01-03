河南下达1.78亿元冬春生活补助金 保障受灾群众基本生活

人民网北京1月3日电 据河南省民政厅网站消息，河南省日前下达2017-2018年度冬春生活补助资金1.777亿元，其中争取中央资金15570万元，省级财政安排2200万元，专项用于统筹解决今冬明春受灾群众口粮、衣被取暖等困难，更好保障受灾群众冬春期间基本生活。

据了解，2017年，河南一些地方相继遭受风雹、雪灾、旱灾、病虫等多种自然灾害，灾区群众生产生活十分困难，救助任务繁重。河南省民政厅相关负责人表示，生活补助资金已紧急下达到各地，要求各地按照冬春救助工作规程的要求，尽快把生活补助资金发放到救助对象手中，确保受灾群众得到及时救助。

按照全国冬春救助工作电视电话会议要求，河南省加快资金拨付手续和程序的办理，及时将上级安排的冬春救助资金拨付到位、落实到户、发放到人；特别关注交通不便、边远和偏僻地区受灾群众的救助，对于冬春救助后基本生活仍存在困难的受灾群众，及时纳入相关社会救助制度安排，确保群众安全、温暖过冬；按照防灾减灾救灾工作分级负责、属地管理为主的基本原则，严格执行《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》，切实落实好本级财政匹配资金，加大资金投入；主动配合财政、审计、纪检等有关部门，加大资金的监管力度，随时掌握资金使用情况，发现问题，及时处理，确保资金安全、规范使用。

寒冬来临之前，要求各级救助部门提前采购储备了棉被、棉衣、棉鞋等御寒用品和方便面、饼干等食品，确保流浪乞讨人员得到及时救助，各级救助管理机构全天24小时开展街面巡查工作，加大街头巡查、救助、劝返工作力度，发现流浪乞讨人员及时进行救助，及时给他们送上食物、披上棉衣。确保街头生活无着落人员有饭吃、有寒衣、有避寒场所，避免流浪乞讨人员冻死、冻伤、病死现象发生。（朱江）

(责编：朱江、赵爽)