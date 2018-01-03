未来已来 地平线正努力绘就智能城市新蓝图

随着基础设施、物联网、人工智能技术的成熟，智能城市的概念开始走俏，不久前，在考察武汉的时候也提出“让城市变得更聪明”的口号。

智能城市在未来将会形成新的经济增长方式和社会组织形态。所谓的智能城市，是利用物联网、人工智能、大数据等技术对城市的各个机能进行智能化改造。

现阶段，智能交通和智能安防被认为是会首先成为现实的板块，中国拥有世界最多数量的摄像头，天然创造了良好的智能改造基础。

打造“算法+芯片+云”架构 以体系为城市装配了眼睛和大脑

2017年12月20日，世界领先的人工智能企业地平线基于对行业的深刻认识，采用自主研发的人工智能视觉芯片——“旭日”处理器，并结合业界领先的人脸识别技术，形成一套完整的人脸抓拍识别系统。系统服务于人像布控业务，适用于人流密集的通道、出入口、大型活动安保等场景，实现对人群中人脸的精准捕捉与识别。

地平线的入局打响了智能城市建设的一枪。

基于地平线自主研发的嵌入式人工智能视觉芯片——“旭日”处理器，以领先的深度学习算法为核心，提供前端高性能、低功耗、低成本的针对人、车、非机动车等目标的结构化解析的解决方案，让监控摄像头具备在本地进行实时数据处理的能力，可广泛应用于车站、学校、商业、楼宇、卡口等安防、泛安防领域。

地平线围绕“旭日”系列芯片，搭建了“算法+芯片+云”的一体化架构，以体系和系统思维为城市装配了眼睛和大脑。

通过“算法+芯片+云”的系统架构，地平线得以将摄像头中一些非结构化视频数据进行处理和转化，最终保证能实现多目标检测，准确、高效定位车辆、行人、非机动车;多目标轨迹跟踪，对画面上目标进行标定、区分并进行轨迹跟踪;多目标识别，对画面上车牌、车型、车辆品牌和颜色的检测、识别;行人属性分类，支持基本特征(性别、年龄)、衣着服饰特征、携带物特征。

地平线的解决方案可实时处理1080p@30fps视频，每帧中可同时对200个目标进行检测、跟踪、识别，典型功耗1.5W，每帧延时小于30ms，各项指标都处于全球领先地位。

建立在强大的技术能力和场景应用基础上，地平线正致力于深度参与城市的智能化管理，确立了从感知数据、挖掘价值、决策辅助到智能预测，一整套完善的战略思路。

深度参与城市治理 未来将与水煤电一样成为城市基础设施

短期来看，“旭日”系列将会为城市的智能安防和智能交通做出重大贡献。

一、人脸抓拍和识别为警方辅助办案

随着监控系统在中国各地铺开，警方正在织就一张绵密的“天网”，不久前，经过当地警方的许可，英国广播公司记者在贵阳进行了一次模拟演练。警方先用手机拍下记者的面部照片，并将其录入“嫌疑人”名单，通过街道上的摄像头，仅用了7分钟就将其锁定，并最终“捉拿归案”。

地平线未来也将充当城市保镖的角色，提供包括人脸抓拍和人脸识别的完善解决方案。

人脸抓拍方面，基于深度学习的人脸检测，高效定位人脸位置;通过多目标人脸跟踪、人脸姿态分析、人脸质量分析抓取最优人脸;多属性识别:对人脸的年龄、性别种族等进行识别。

人脸识别方面，基于深度学习的人脸特征抽取，实现与目标库的快速比对。亿级数据库训练的深度学习模型，单机支持30路人脸识别服务支持，千万级超大人脸库搜索比对。

一方面积极搭建一大庞大的数据库，一方面进行算法和技术的创新，地平线正在为城市构建一个从人脸识别、快速定位、智能抓捕、甚至到智能预判的一个完整的安防链条。

二、智能交通

地平线的解决方案为智能交通的实现也提供了物理基础。交通拥堵几乎是全国共有的城市病，直接影响了人们的获得感和幸福感，限号、限行、限购种种办法无法应对日益严峻的交通问题。

传统办法行不通，智能交通才是未来。

滴滴出行联合创始人兼CTO张博在发布会现场说：“滴滴利用所掌握的交通大数据和人工智能的能力去优化道路，目前为止已经优化了全国二十个城市一千个红绿灯，根据路面的流量动态实时调整红绿灯，根据反馈全城的人民出行时间降低了20%。”

地平线创始人余凯说：“在服务器端做视频分析的传统模式，有成本高、效率低、存储量多、负载压力大等诸多问题，随着地平线处理器的问世，不管是多么繁忙、复杂的路口，我们只需要在摄像头里装一个小小的芯片，就可以完全舍弃服务器，而且它所能胜任的任务远远超出业界最好的处理器。”

这颗内嵌在摄像头中的芯片引出了地平线整体的智能解决方案。地平线认为智能交通将是一个空前复杂、参与主体甚广的系统，需要从信号端、数据端、信息端、算法端、平台端进行统筹规划。

信号灯、摄像头、汽车出行数据、手机信令数据、个体出行数据都可成为感知体系的新来源。

同时，交通参与者、运载工具、交通设施、交通环境这四大要素要达到全面动态感知的理想状态，通过遍布城市各个地带的信号灯、摄像头监控城市交通，结合算法预测拥堵情况。

当然，这其中非常重要的一个因素是，政府部门、交通运营企业、互联网企业、社会公众能共同统一联动，建立全社会交通资源统筹利用机制，智能交通时代才能真正到来。

统一、联动、统筹、系统这些字眼，跟地平线“算法+芯片+云”的系统构造不谋而合，相信未来地平线会更多参与智能城市的建设，在可预期的未来，也许会接管更多的街道和路口，最终与水和电一样成为城市基础设施。

(责编：赵爽、李栋)