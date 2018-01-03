河北：开展行业协会商会涉企收费专项治理行动

人民网北京1月3日电 据河北省民政厅网站消息，即日起到5月底，河北省开展行业协会商会涉企收费专项治理行动，以进一步规范行业协会商会收费管理，坚决遏制行业协会商会面向企业的各种乱收费和违规收费行为，有效减轻企业负担，优化河北省营商环境。
在专项治理中，河北省将清理违法违规收费，包括强制或变相强制入会并收取会费；利用（借用）行政权力和垄断地位强制服务并收费或只收费不服务；以政府名义或政府委托事项为由擅自设立收费项目、提高收费标准；强行要求会员付费参加各类会议、培训、展览、评比达标表彰活动及出国考察等；强行要求会员赞助、捐赠、订购有关产品或刊物；以担任理事（常务理事）、负责人为名向会员收取会费以外的费用；违反规定擅自将行政事业性收费转为经营服务性收费；违反规定以保证金、抵押金、集资、捐赠、赞助等形式变相收费；违反规定向所属分支机构、代表机构、办事机构收取或变相收取管理费用；社会团体分支机构违规收费；其他违反法律法规的收费行为。
此外，专项治理内容还包括严格规范各类收费行为、适当降低行业协会商会会费标准。对实行市场调节价的经营服务性收费，按照公平、合法、诚信的原则确定收费标准，为委托人提供质价相符的服务。取消不合理的收费项目，降低收费偏高、营利较多服务项目的收费标准。收取会费档次较多、标准过高的，要及时调整规范会费档次、降低会费标准，合理设置会费上限。（朱江）
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