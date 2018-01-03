农行学习中央农村工作会议精神 做好“乡村振兴”金融服务

1月2日，农业银行召开党委会传达学习贯彻中央农村工作会议精神。党委书记、董事长周慕冰主持会议并就全行学习贯彻落实会议精神作出安排部署。党委副书记、行长赵欢，党委委员、纪委书记龚超，党委委员、副行长王纬、郭宁宁、康义、张克秋出席会议。

周慕冰指出，这次中央农村工作会议，是党的十九大后召开的一次十分重要的会议。会议全面总结了党的十八大以来我国农业农村发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，深刻阐述了实施乡村振兴战略的重大意义和总体要求，并就贯彻落实做出了一系列重大部署。特别是习近平总书记立足于党的十八大以来“三农”工作的具体实践和一系列新理念新思想新战略，首次提出走中国特色社会主义乡村振兴道路的重大任务，并对实施乡村振兴战略作出七个方面的重大部署，这是我们新时期振兴乡村的总纲领和总抓手，也是农业银行全面做好“乡村振兴”金融服务的总遵循。

周慕冰强调，农业银行作为“三农”金融服务的国家队和主力军，服务好“乡村振兴”战略是义不容辞的政治责任。一是抓紧制定出台《关于全面做好乡村振兴金融服务的意见》。对照“乡村振兴”战略各项目标任务，明确农行支持乡村振兴的要求、目标、重点和措施，引导全行自觉主动加强乡村振兴金融服务。二是抓好“七大行动”落地实施。紧紧围绕实施“乡村振兴”战略重点任务，认真落实“质量兴农、绿色兴农”要求，全面实施农行金融服务粮食安全行动、金融服务农村产业融合行动、金融服务农村集体产权制度改革行动、金融服务美丽宜居乡村建设行动、金融服务县域幸福产业行动、金融服务“三农”绿色发展行动和农村普惠金融服务行动“七大行动”。三是强化产品创新支撑。加大“三农”特色产品创新和整合力度，着力打造农业农村基础设施建设、农村产业融合、农村集体产权制度改革、“三农”幸福产业、“三农”绿色金融、农村普惠金融等产品线，确保乡村振兴重点领域都有产品对接、有服务方案。四是深入推进互联网金融服务三农“一号工程”。互联网金融服务“三农”一号工程目前取得了初步的成效。今年要持续推动此项工作再上台阶，在业务规模、经济效益、发展均衡性和品牌影响力上全面突破，打造新时代农行服务“乡村振兴”战略新优势。

关于做好金融精准扶贫工作，周慕冰再次强调，要持续强化资源倾斜。按照打赢精准脱贫攻坚战总体要求，持续加大资源政策倾斜，全面做好金融精准扶贫工作。特别要进一步加大信贷投放力度，继续单列信贷规模，瞄准贫困程度深、脱贫难度大的贫困区，持续发力、精准发力，助力全面实现脱贫目标。进一步突出产业扶贫。结合各地脱贫攻坚实际，重点支持对贫困人口增收脱贫有带动作用的客户和项目，重点支持特色农业、特色旅游业等主导特色产业发展，积极协助政府实施招商引资，进一步增强产业造血功能，提升扶贫脱贫的内生动能。大力推动金融扶贫创新。要立足金融基本规律和区域差异性，全面总结和推广好政府增信、产业带动、资产收益扶贫、互联网金融扶贫等有效模式，确保贷款投放精准、资金使用精准、扶贫成效精准，不断扩大金融扶贫的覆盖面和效果，真正让贫困人口受益，实现真脱贫、脱真贫。

周慕冰还对深化三农金融事业部改革，持续提高“三农”金融服务水平和能力提出相关要求。要求全行要贯彻落实好中央农村工作会议决策部署，做好新时期“三农”工作、服务好“乡村振兴”战略。要不断深入基层、深入一线，服务到“三农”的重点领域和薄弱环节，服务到农业农村生产第一线，服务到村组和田间地头，确保实现精品服务、精准服务，用过硬的作风保障“三农”工作取得突出成效。

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(责编：赵爽、李栋)