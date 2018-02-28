统计局：2017年全年房地产开发投资近11万亿元

人民网北京2月28日电（记者孙博洋） 28日，国家统计局发布了《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（下简称“统计公报”）。统计公报显示，在房地产投资方面，2017年全年房地产开发投资109799亿元，比上年增长7.0%。

图表为2017年房地产开发和销售主要指标及其增长速度（来源：国家统计局）

据统计公报公布数据显示，2017年全年房地产开发投资109799亿元，比上年增长7.0%。其中住宅投资75148亿元，增长9.4%；办公楼投资6761亿元，增长3.5%；商业营业用房投资15640亿元，下降1.2%。

数据还显示，全年全国城镇棚户区住房改造开工609万套，棚户区改造基本建成604万套，公租房基本建成82万套。全年全国农村地区建档立卡贫困户危房改造152.5万户

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