1月我国国际货物和服务贸易顺差155亿元

人民网北京2月28日电 （付长超）国家外汇管理局今日公布的我国国际货物和服务贸易数据显示，2018年1月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13968亿元人民币，支出13813亿元人民币，顺差155亿元人民币。其中，货物贸易收入12659亿元人民币，支出11100亿元人民币，顺差1559亿元人民币；服务贸易收入1309亿元人民币，支出2713亿元人民币，逆差1404亿元人民币。
按美元计值，2018年1月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2170亿美元，支出2146亿美元，顺差24亿美元。其中，货物贸易收入1967亿美元，支出1725亿美元，顺差242亿美元；服务贸易收入203亿美元，支出422亿美元，逆差218亿美元。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】