去年我国GDP总量占世界经济的比重达15%左右

昨天，《2017年国民经济和社会发展统计公报》发布。数据显示，2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量达到82.7万亿元，占世界经济的比重达15%左右，稳居世界第二位。

经济实力实现新跃升

“2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。”国家统计局党组成员、总经济师盛来运表示，面对错综复杂的国际国内形势，我国不断推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济实现平稳健康发展。

据统计，2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重达15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。

2017年年末，国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元，外汇储备稳居世界第一。全年粮食产量61791万吨，连续5年稳定在6亿吨以上；新改建高速公路里程6796公里，新建高速铁路投产里程2182公里，新增光缆线路长度705万公里，建成了世界上最大的高速公路网、高铁运营网和移动宽带网。

在经济实力不断跃升的同时，中国经济发展步伐稳健有力，经济运行的稳定性、韧性和包容性明显增强。数据显示，2017年年末，全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率都在5%以下，处于近年来的低位；全年居民消费价格比上年上涨1.6%，符合年度预期目标。

“6.9%的经济增长、不到5%的失业率、1.6%的通胀，这样的经济运行格局难能可贵，在世界范围内也是一枝独秀。”盛来运说。

结构优化取得新进展

过去一年，我国经济结构出现重大变革，经济增长实现了从主要依靠工业带动转为工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转为消费和投资一起拉动。

“产业结构优化升级，工业向价值链中高端延伸。”盛来运介绍，2017年，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长13.4%和11.3%；占规模以上工业的比重分别为12.7%和32.7%。与此同时，服务业加快发展，服务业增加值比上年增长8%，增速比上年加快0.3个百分点；占国内生产总值的比重为51.6%，比第二产业高11.1个百分点。

随着创业创新蓬勃发展，新动能成长实现新突破。2017年，全国新登记企业比上年增长9.9%，日均新登记企业1.66万户。新产业新产品不断壮大，规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长11%，增速比全部规模以上工业快4.4个百分点；规模以上战略性新兴服务业营业收入比上年增长17.3%，实现营业利润比上年增长30.2%。

民生事业实现新改善

保基本、兜底线、建机制，去年，我国全面推进精准扶贫、精准脱贫，大力发展教育卫生事业，不断提高社会保障水平，加大棚户区改造力度，让人民群众更多分享改革发展成果。

2017年，全国居民人均可支配收入实际增长7.3%，增速比上年加快1个百分点，快于国内生产总值增速0.4个百分点。国内游客人次比上年增长12.8%，国内旅游收入增长15.9%，国内居民因私出境增长5.7%。

在脱贫攻坚层面，按照每人每年2300元（2010年不变价）的农村贫困标准计算，年末农村贫困人口3046万人，比上年末减少1289万人，超额完成全年目标任务；贫困发生率3.1%，比上年下降1.4个百分点。此外，社会保障不断扩大，年末参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险人数分别比上年末增加2269万人、408万人和42483万人。

去年我国环境质量也持续改善，在监测的338个地级及以上城市中，城市空气质量达标的城市占29.3%，比上年提高4.4个百分点；细颗粒物（PM2.5）未达标城市年平均浓度48微克/立方米，比上年下降5.9%。

(责编：李栋、赵爽)