原标题：原标题：大数据杀熟：最懂你的人伤你最深

原标题：大数据杀熟：最懂你的人伤你最深

在刚刚过去的长假，想必不少人选择以旅游的方式过春节。出门在外自然少不了要订票、订酒店，上网通过各种票务平台解决这些已成为多数人的选择。海量的消费信息也在购物的同时被记录下来，你的偏好和习惯在不经意间就可能被他人获知，这些数据也为某些人提供了“便利”。

最近，微博网友“廖师傅廖师傅”自述了被大数据“杀熟”的经历。据了解，他经常通过某旅行服务网站订某个特定酒店的房间，长年价格在380元到400元左右。偶然一次，通过前台他了解到，淡季的价格在300元上下。他用朋友的账号查询后发现，果然是300元；但用自己的账号去查，还是380元。

这是普遍现象

上述微博发出后，瞬间转发破万，网友们纷纷吐槽各自“被宰”经历。“我和同学打车，我们的路线和车型差不多，我要比他们贵五六块。”“选好机票后取消，再选那个机票，价格立马上涨，甚至翻倍。”“我的消费比较高，我老公消费比较低，开通不限流量服务的时候，他只要开通88元的套餐就可以，我必须得开通138元的套餐。”……

“这样的现象很普遍。”谈及现在部分网络公司利用大数据“杀熟”的行为，北京邮电大学网络空间安全学院教授杨义先坦言，很多企业难以抗拒价格差的诱惑。

经济学中有一个概念叫价格歧视，通常指商品或服务的提供者在向不同的消费者提供相同等级、相同质量的商品或服务时，打出不同的销售价格或收费标准。

2000年，亚马逊的差别定价就曾引起争议。那时，一名亚马逊用户反映，在他删除了浏览器的cookies后，之前浏览过的DVD商品售价从26.24美元降到了22.74美元。

消息一出，如潮的谴责声涌向亚马逊。后来，亚马逊CEO贝索斯为此公开道歉，称这只是向不同顾客展示的差别定价实验，绝对跟客户数据没有关系，一切只是为了测试。

危险的“懂你”

“集体照相时你喜欢站在哪里，跨门槛时喜欢先迈左脚还是右脚，你喜欢与什么样的人打交道，有些习惯你没意识到，大数据或许已经发现了。”杨义先介绍，这主要是利用了数据挖掘技术。

“形象地说，所谓大数据，就是由许多千奇百怪的数据，杂乱无章地堆积在一起的东西。”杨义先说，你主动在网上说的话、发的微博微信、在不知道的情况下被马路摄像头获取的视频、手机定位系统留下的路线图都是大数据的组成部分。总之，每种通信和控制类设备，无论它是软件还是硬件，其实都是获取数据的工具。

杨义先认为，其实，所谓的大数据挖掘，从某种意义上说，就是由机器自动完成的特殊“人肉搜索”而已。只不过，现在“人肉”的目的，不再限于抹黑或颂扬某人，而是有更加广泛的用途，比如为商品销售者寻找最佳买家、为某类数据寻找规律、为某些事物之间寻找关联等。总之，只要目的明确，大数据挖掘就有用武之地。

“必须承认，就现实情况来说，大数据隐私挖掘的杀伤力，已远远超过了大数据隐私保护所需要的能力。”杨义先说。

对此，有网友感叹：“个人隐私就算瞒过了枕边人，也瞒不过互联网公司。”

隐私保护需多管齐下

多位从事法律工作的专业人士向科技日报记者表示，同一产品针对不同消费者制定不同价格的行为显然是存在问题的，商家应该及时调整价格表。

“如果单靠技术，显然无能为力，甚至会越保护就越加剧隐私的泄露。”杨义先说，必须多管齐下。

杨义先建议，从法律上，应禁止以“人肉搜索”为目的的大数据挖掘行为；增加“被遗忘权”等法律条款，即网民有权要求相关网络删除“与自己直接相关的信息碎片”。从管理角度来说，应采取措施对一些恶意的大数据挖掘行为施行监督和管控。

“另外，在必要的时候，还需重塑隐私概念。”杨义先说，因为毕竟隐私本身就是一个与民族、宗教、文化等有关的东西，在某种意义上也是一种约定俗成的东西，从来就没有过永恒不变的隐私，特别是当某种东西已不可保密时，无论如何它也不该再被看成是隐私了。（记者 翟冬冬）

(责编：仝宗莉、赵爽)