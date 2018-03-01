原标题：境外购物可扫码退税 移动支付可拓展空间巨大

与生活关联最密切的新“四大发明”之一——移动支付已让无数外国人羡慕不已，如今退税神器的出现，让国人出境购物更为省时、省钱、省力。继此前境外购物使用现金和信用卡退税之后，越来越多的中国游客开始使用支付宝和微信的扫码实时退税服务。

近期，去西班牙旅游的吕小姐发现，购物后在机场退税的选择方式很多，有现金、信用卡、支付宝和微信，不少人尝试用支付宝和微信的退税方式。“以前一直担心在机场很匆忙，退税单上银行卡号填错，现在选用新的移动支付退税方式，不仅不用担心这些，且原来要半个月或一个月才能入账的等待也瞬间化为乌有，更避免了等待柜员支付现金的时间和收到当地货币而非人民币的不便。”

“同行的一位外国朋友，只能通过现金或是信用卡退税。虽然现金退税可以当场拿到税金，但只能是欧元；信用卡退税可以拿到本国货币，但周期太长不知何时能到账。能当场拿到本国货币这点让外国朋友很羡慕。”吕小姐说。

据悉，狗年春节前不久，腾讯携手环球蓝联在西班牙马德里机场推出微信扫码实时退税服务。中国旅客在离境机场，可通过“腾讯退税通”小程序快捷退税，退税将实时以人民币形式存入微信钱包的零钱账户中。

此前，“腾讯退税通”已经与德国易退税在德国慕尼黑机场推出了微信扫码实时退税。“腾讯退税通”也将与韩国退税公司上线不同场景的退税服务，不断优化出境游消费者的退税体验。

而支付宝与环球蓝联合作推出的税金即时转入支付宝钱包的退税方式已在欧洲14个主要机场开通。

“一般我们都建议游客退税拿现金，实在不行的会推荐支付宝，因为退税方便快捷，到账时间早，且汇率转换损失少。最近又多了腾讯这一选择，对于中国游客出境购物来说真的是越来越方便了。”导游项先生对记者表示。

据介绍，选择微信或支付宝退税的游客，仍需要完成填写退税单、商店确认盖章、机场海关处认证盖章的前提手续。随后在领取退税的柜台前，游客通过手机扫码下载退税程序，并生成自己的收款条形码。退税窗口的工作人员只需扫码，输入退税金额并确认转账，游客即可收到人民币的退税金。

针对那些没时间或忘记退税的，或者对国外退税流程不了解的用户，只要完成海关盖章且将退税单带回国，可搜索“退税通”公众号、使用“扫一扫-封面”功能扫描中国护照封面，也能进入到回国退税申请界面。

随着中国出境游人数逐年上升，移动支付领域的合作和商机也越来越多。继芬兰圣诞老人村的罗瓦涅米出租车接入支付宝后，当地莱希出租车公司宣布，旗下约1250辆出租车在春节期间全面开通支付宝收款服务。澳大利亚最大的出租车电子支付公司Cabcharge也宣布与支付宝合作，将有2.2万辆出租车支持支付宝付款，这占到了全澳洲出租车总量的97%。

据支付宝相关负责人介绍，目前已经有全球五大洲的20余种交通方式接入了支付宝。“不管在莫斯科坐地铁、在布拉格坐巴士，还是在尼斯搭直升机、纽约乘马车，甚至在北极圈坐哈士奇拉雪橇，你都可以用支付宝付款。”

春节期间，银联移动支付产品境外交易额同比增长近150%，交易笔数增长近两倍。目前，银联二维码支付已在亚太、中亚、中东、非洲等地13个市场落地。银联甚至是新加坡二维码工作组的成员之一，参与制定当地二维码支付标准。

艾瑞网分析指出，境外移动支付的可拓展空间巨大，中国移动支付出海不仅将中国消费红利惠及世界各地，也在推动海外移动支付的发展。在接下来的时间里，中国的移动支付将覆盖世界更多的地区。记者 桑彤

(责编：仝宗莉、蒋琪)