2019年月球上或将拥有4G网络 可在月地间传输数据

二○一九年！月球上或将拥有4G手机网络
可在月地之间传输高清视频和数据
科技日报北京2月28日电 (记者刘霞)据美国趣味科学网站2月27日报道，德国和美国科学家将于2019年向月球发射一个名为“超紧凑网络”的设备。该设备不足2.2磅(1公斤)重，如果成功，将为月球提供首个4G移动电话网络，可支持月球和地球之间的高清视频和数据传输。
据悉，这个月球网络是“前往月球任务”(Mission to the Moon)的一部分，该任务旨在实现首次私人支付登月。
总部位于德国柏林的PTScientists公司首席执行官兼创始人罗伯特·博梅在一份声明中说：“为了让人类离开地球摇篮，我们需要开发地球之外的基础设施。”
PTScientists正与移动电话运营商沃达丰德国以及奥迪公司携手进行这一“前往月球任务”。沃达丰2月27日宣布，诺基亚公司将帮助其创建这一空间级超紧凑网络。这个网络将允许两辆奥迪月球探测车在探索美国国家航空航天局(NASA)的阿波罗17号月球漫游车时与地球通话。阿波罗17号月球漫游车为1972年12月最后一名宇航员在月球行走时所使用。
根据声明，这一4G任务将于2019年搭载美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰9”火箭，于美国卡纳维拉尔角发射升空。
博梅说：“借助‘前往月球任务’，我们将建立并测试月球专用通信网络的第一要素，这项4G移动网络解决方案的优点是，它可以节省大量功率。”
据报道，由于下一代网络(5G)仍处于测试和试验阶段，可能还不够稳定，无法在月球表面工作，因此科学家选择建造4G而不是5G网络。
总编辑圈点
美国提出的重返月球并不是一句口号，虽然带有理想主义色彩，但仍值得拥有想象力和执行力的人们，特别是科技人员去试一试。参与这一伟大事业的人，不会因来自不同的国家和民族而限制了脚步，毕竟在月球“接待”来宾时，我们都会以“地球人”自称。
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