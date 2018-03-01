去年全国出生人口减少63万 超额完成就业目标

GDP增速6.9%，系2011年来首次回升；城镇登记失业率3.9%，为2002年来最低水平
2月28日，国家统计局公布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》，公报显示，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%，GDP增速自2011年首次回升。出生人口方面，2017年出生人口1723万人，较2016年1786万人减少63万。
GDP增量相当于澳大利亚2016年总量
公报显示，初步核算，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。“按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。”国家统计局总经济师盛来运表示，经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。
2017年，我国国内生产总值增速比上年加快0.2个百分点。盛来运介绍，这是2011年以来经济增速首次回升。分季度看，一、二、三、四季度同比分别增长6.9%、6.9%、6.8%、6.8%，连续10个季度保持在6.7%-6.9%的区间。
超额完成城镇新增就业目标
就业方面，全年城镇新增就业1351万人，比上年增加37万人，超额完成全年目标任务，连续5年保持在1300万人以上。城镇登记失业率为3.9%，比上年末下降0.12个百分点，为2002年以来最低水平。
居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格比上年上涨1.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点，符合年度预期目标。“6.9%的经济增长、不到5%的失业、1.6%的通胀，这样的经济运行格局难能可贵。”盛来运说。
人口自然增长率低于2016年
数据显示，2017年末，大陆总人口139008万人，比上年末增加737万人，户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。60周岁及以上人口数为24090万人，占总人口17.3%。
全年出生人口1723万人，死亡人口986万人；自然增长率为5.32‰。全国人户分离人口2.91亿人，其中流动人口2.44亿人。
记者注意到，与2016年相比，2017年出生人口减少了63万人，死亡人口增加9万人，自然增长率下降0.54个千分点。 （沙璐）
原标题:去年全国出生人口较上年减少63万
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