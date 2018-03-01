原标题：京雄城际铁路开工建设 北京到雄安只需30分钟

2月28日，雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路(以下简称“京雄城际铁路”)正式开工建设。

京雄城际铁路起自京九铁路李营站，经北京大兴区、北京新机场、霸州市，终至雄安新区，正线全长92.4公里，共设5座车站，总投资约335.3亿元。其中，北京城区内李营至北京新机场段设计时速250公里，将于2019年9月与新机场同步开通使用；北京新机场至雄安新区段设计时速350公里，雄安站枢纽已完成国际招标评选，新机场至雄安段将于2020年底投入使用。

北京至雄安新区城际铁路开工仪式现场。李金磊 摄

据介绍，国家有关部委、京津冀三地党委政府和中国铁路总公司高效有序开展项目前期准备工作，确保了项目如期开工。京雄城际铁路开工，标志着雄安新区重大基础设施启动建设。

北京至雄安新区城际铁路开工仪式现场。中新网记者 李金磊 摄

该铁路是联系雄安新区、北京新机场和北京城区最便捷、高效的重大交通基础设施，可实现30分钟从北京城区到达雄安新区，将为新区集中承接北京非首都功能疏解提供有力支撑，对促进京津冀协同发展具有重要作用。(记者 李金磊)

(责编：赵爽、李栋)