原标题：国投董事长：积极推进国有资本投资公司试点改革

加强统筹联动 实现创新突破

积极推进国有资本投资公司试点改革(新知新觉)

王会生

党的十九大报告指出，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。国有资本投资公司是完善国有资产管理体制、改革国有资本授权经营体制的重要载体，是国有经济布局优化、结构调整、战略性重组的重要平台。国有资本投资公司在授权范围内市场化、规范化运作国有资本，有利于促进国有资产保值增值、推动国有资本做强做优做大。当前，国有资本投资公司试点改革进入全面深化、巩固提高的阶段，需要政府部门、国资监管机构、试点公司加强统筹联动、实现创新突破，努力取得更大成效。

进一步理顺政府、国资监管机构和国有资本投资公司的关系。政府结合“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，制定企业审批事项正面清单，大幅度削减通过国有企业行政性配置资源事项；制定完善经济社会发展规划、产业政策和国有资本收益管理规划，营造公平竞争的市场环境。国资监管机构围绕增强企业活力和提高效率，建立监管权力清单和责任清单；建立健全国有资本有进有退机制，制定国有资本投资负面清单，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域；按照“一企一策”原则，加大对国有资本投资公司重大决策、人事任免、考核激励的授权力度。做实做强国有资本投资公司董事会，规范公司治理，保障董事会依法独立行使权力、履行职责。

完善国有资本投资公司试点改革的配套政策。改组组建国有资本投资公司，既涉及国资监管机构职能转变，又涉及平台公司职能定位、监管方式和管控方式调整，需要与其他国有企业改革试点和相关政策衔接联动。应将国有资本投资公司试点作为综合性改革试点，将落实董事会职权、市场化选聘经营管理者等试点内容纳入其中，通过系统试、全面试、集成试，最大程度地提高效能、释放红利。同时，完善国有资本投资公司试点改革的配套政策。一是健全国有资产监管法律法规体系，出台配套法规。二是完善相关资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面的税收优惠政策，明确债权债务承接主体和责任，完善国有企业退出的相关政策，依法妥善处理劳动关系调整和社会保险关系接续等问题。三是完善国有资本投资公司的管理体系，特别是调整优化国有资本投资公司考核体系。

发挥好国有资本投资公司市场化专业化运作平台作用。将部分国有企业改组为国有资本投资公司，建立高效的资本投资运营模式，有利于优化国有资本布局，提高国有资本运行效率；有利于推动产业集聚和转型升级，培育战略性新兴产业，进而推进供给侧结构性改革。应把国有资本投资公司改革试点和国有企业布局调整、经营性国有资产统一监管、深化供给侧结构性改革结合起来，赋予改革试点企业资产优化重组、结构调整、产业培育等职能，更好发挥试点公司的平台作用。同时，结合国有资本投资公司的功能定位，增强其发展实力，更好发挥平台公司的投资引导作用。

推动国有资本投资公司所属企业混合所有制改革取得更大进展。国有资本投资公司作为管资本的平台，所投资的企业大多数应是混合所有制企业。在发展混合所有制企业过程中，应注重形成股权上的制衡机制，调动各类资本主体的积极性，激发企业发展动力和活力。坚持“国民共进”理念，牢牢抓住国有资产保值增值这个核心，解决好国有股“一股独大”问题，形成有效制衡的公司治理结构，形成市场化的管理体制和经营机制，形成以资本为纽带的“你中有我、我中有你”的利益共同体。只有这样，才能真正实现混合所有制改革目的，建立起以管资本为主的市场化、有活力的体制机制，有效提升企业核心竞争力。

(作者为国家开发投资公司党组书记、董事长)

(责编：赵爽、李栋)