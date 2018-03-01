成品油需求将由淡转旺 专家预计价格或稳中推涨

2月28日，国家发改委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年2月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低190元和185元，本轮国内92#汽油、0#柴油升价分别对应下调0.15元及0.16元，为近半年来最大零售降幅。
中宇资讯成品油分析师张永浩昨日告诉《证券日报》记者，本轮计价期恰逢中国农历春节假期，因此时间跨度较长，国际原油期货价格本轮计价期伊始受供应过剩压力影响连遭重挫，跌幅累计达9%，页岩油产量复苏及美元走强对原油市场持续施加负面影响，不过2月中下旬原油市场出现转机，维也纳联盟在减产方面的积极表态重振市场信心，美国原油库存由升转降也支撑油市回暖，不过尾盘回升难抵前期跌幅，本轮成品油调价仍以较大幅度兑现下调，中国成品油市场录得两连跌。
卓创资讯成品油分析师郑明亚昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，此次成品油价格下调将是年内首次“二连跌”，成品油价格下调幅度刷新2017年7月份以来的最大跌幅记录。元宵节将至，私家车出行增加，随着油价下调落实，车主们出行成本将有所降低。
从油耗方面来看，以月跑2000公里，百公里油耗在8L的小型私家车来计算，到下次调价窗口（即2018年3月14日24时）开启之前的这段时间里，私家车主用油成本将减少接近12元；物流行业柴油车用油成本增加偏大，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车来计算，未来半个月内单辆车的燃油成本将节约304元。
卓创资讯分析师贾婷婷认为，即将进入3月份，汽油、柴油终端需求将逐步由淡转旺。节后厂矿、基建工程陆续开工，且农业春耕用油在一定程度上提振柴油终端需求，而踏青旅游增多则支撑汽油市场。另外，2018年3月1日起，国税一号文也将正式实施，政策性因素对市场的影响存在一定的不确定性，业者均持谨慎观望态度。多空因素交织影响下，预计下一轮计价周期内，国内汽油、柴油价格或稳中推涨，汽油、柴油批零价差或出现进一步缩窄态势。
据中宇资讯检测模型显示，下轮计价期初始为140元/吨的上调预期，本轮下调预期落定首日正值月初，主营单位进入新的销售周期走量压力相对较小。理论来看成品油消费税新规对主营单位影响较小，但不排除市场造势上涨局面的发生。随春运返程假期结束国内柴油需求将逐渐复苏，在利好支撑下预计国内油价下行空间有限，将紧随市场消息面小幅上涨为主。
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