原标题：我国GDP突破82万亿元大关 今年经济领域存三大亮点

主持人包兴安：去年供给侧结构性改革扎实推进，质量效益实现新提高，创业创新蓬勃发展，新动能成长实现新突破为经济稳中有进、稳中向好注入了新的强劲动力。专家预计今年经济领域的亮点是国企改革、乡村振兴、楼市长效机制建设等。

■本报记者 苏诗钰

2月28日，国家统计局发表了《2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》），初步核算，2017年全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。

国家统计局党组成员、总经济师盛来运昨日表示，刚刚过去的2017年，是我国经济社会发展进程中具有里程碑意义的一年。经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶，供给侧结构性改革扎实推进，质量效益实现新提高，创业创新蓬勃发展，新动能成长实现新突破。

具体数据显示，2017年全年全国工业产能利用率为77.0%，比上年提高3.7个百分点。全年规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长11.0%。高技术制造业增加值增长13.4%，占规模以上工业增加值的比重为12.7%。装备制造业增加值增长11.3%，占规模以上工业增加值的比重为32.7%。

国新未来科学技术研究院执行院长徐光瑞昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，新动能新产业新业态助力经济发展将更加强调有效性，即只有适合经济发展、社会进步需要的技术才是有效的、高质量的技术，这些新动能既包括人工智能、节能环保、生命健康、文化创意等新兴领域，也包括电力、石油、铁路等传统领域的提质增效以及农业的现代化。

徐光瑞表示，今年经济领域的改革重点和亮点主要有三个：一是国企改革，一方面要重点在电力、石油天然气、铁路等领域发力，另一方面要加大战略重组、破产清算等处置“僵尸企业”的改革力度，重点在“破”“立”“降”上下功夫。二是乡村振兴，聚焦农村“三权”分置制度改革，结合今年中央一号文件来看，主要是宅基地的“三权分置”制度，一方面有望明确赋予宅基地财产权，另一方面有望实现宅基地的资本化。三是房地产市场，主要是建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

(责编：仝宗莉、蒋琪)