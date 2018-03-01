民航局：围绕六大主要任务提升民航服务质量

人民网北京3月1日电 据民航局网站消息，近日，民航局出台了《关于进一步提升民航服务质量的指导意见》(以下简称《指导意见》)。该《指导意见》是首部全面指导民航服务质量的纲领性文件，提出了关于民航服务质量的总体要求、主要任务、保障措施，为当前和今后一个时期进一步提升民航服务质量指明了方向。
近年来，民航局秉承“真情服务”理念，持续改善服务质量，不断提升服务水平，民航服务质量工作取得了可喜的成绩。但也要看到，行业快速发展和资源保障能力不足的矛盾日益突出，极端天气等对航班正常的影响不断增加，外部竞争更加激烈，航班正常和服务的痛点、短板仍然存在，人民群众对航班正常和服务的期待依然强烈。为满足新时期民航发展的需要，民航局在总结服务工作经验、开展调查研究、广泛征求意见的基础上，出台了《指导意见》。
《指导意见》明确，要深入贯彻党的十九大精神，按照“一二三三四”新时期民航总体工作思路，落实真情服务工作要求，大力践行当代民航精神，聚焦人民群众需求和关切，抓重点、补短板、促创新，进一步提升民航服务质量，推动民航高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的航空运输需求，增强人民群众对民航服务的满意度和获得感，为民航强国建设提供有力支撑和坚强保障。《指导意见》提出，提升民航服务质量要坚持高质量发展方向、坚持以人民为中心、坚持运行单位为主体、坚持改革创新为动力等基本原则，同时明确了到2020年、2035年和本世纪中叶三个阶段，民航服务工作主要目标及其关键指标。
《指导意见》提出，民航服务工作的六大主要任务为健全法规标准体系、加强航班正常管理、规范基础性服务工作、大力推进服务创新、完善企业内控机制以及强化服务监督管理。围绕这六项主要任务，将重点完善民航服务质量管理法规体系和民航服务质量标准体系；持续抓好航班正常工作，着力健全航班正常管理体系；重点规范票务服务，提高行李运输质量，优化航班延误服务，提升旅客投诉处理能力；提升个性化服务能力，提升民航餐饮服务水平，优化旅客服务体验；提升企业服务全面质量管理能力，着力打造民航企业“中国服务”品牌；加强政府服务监管，强化行业服务自律，加强服务信用体系建设，促进行业持续提升服务质量。
《指导意见》要求，要进一步加强组织领导、严格责任落实，加大投入力度、提高保障能力，强化“三基”建设、提升服务技能水平，加强政策研究、提供服务智力支持，为提升民航服务质量提供坚实的保障。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】