农村电商 富了老乡（聚焦高质量发展·回乡看变化⑤）

浙江淳安

邮局成了年货超市

本报记者 邵玉姿

之前每次回到浙江淳安的老家，自己总爱上街逛几圈，像是一个旅客，细微地捕捉小县城的点滴变化。今年回家，母亲让姐姐和姐夫带着我一起上街，顺便备上一些年货和走亲访友所需的伴手礼。

家里常去的超市在城区，可这次姐夫却一路驱车到了开发区。难道开发区又新开了家大型超市？看着沿途的树木都挂上了大红灯笼，开发区原来空闲的店面也热闹了起来，不一会儿，车子就停下了，定睛一看，却是邮局。

“来这备年货？”

“对啊！”姐姐、姐夫异口同声地回答。

来邮局还能备年货？没听过，更没见过。

跟着姐姐、姐夫一路走进邮局旁边的大门，抬头一看，邮局的招牌之上还有一个硕大的牌子——“千岛湖品牌农产品馆”。

这听着像是一个旅游专用的展览馆，进去一看发现却是专售千岛湖品牌农产品的大超市。马上就快除夕了，馆内几个工作人员正在货架前忙着补货。姐夫和姐姐轻车熟路，径直走到山核桃区挑选起来，给外婆准备拜年的伴手礼。而我，因为是第一次“来访”，便逐个货区慢慢逛了起来。

不逛不知道，一逛吓一跳。原来除了地瓜干、玉米片、酥鱼肉、山核桃这些从小就熟知的特色农产品外，千岛湖还有很多品牌农产品：山茶油、土鸡蛋、金峰的中华蜂蜜、淳果小镇的新鲜水果，还有黑茶和红茶……

千岛湖有这么多的品牌农产品吗？可为什么连我这个土生土长的本地人都不知道呢？

“农村物流不给力，产品上不来。”姐夫看出了我的疑惑。虽处山区，但生态环境优越，再加上千岛湖近年来大力发展“百源经济”，依据自身优势，每个乡镇都形成了自己的特色产业和品牌产品。可品牌产品打造出来了，销售却成了大问题。

产业有难题，政府来出力。

有专业的人才队伍，还有现成的“邮乐网”平台和完整的物流配送体系，乡镇产业眼中的难题，在县邮政眼里却是资源的充分利用：邮车下村物件很多，可是返城时却很少，农产品的上行恰好补上了这个短板。在县政府的促成下，由邮政搭建平台，乡镇企业、合作社、种植大户等免费入驻，“农邮”就这样达成了合作。而邮政的人员也都化身为“打包工”“快递员”还有“店小二”。

农产品是“上来了”，可还得“走出去”，光靠内销可不行。

“靠旅游啊。”千岛湖旅游业发达，每年游客流量大，要是能搭上全域旅游的快车，农产品的销售及品牌宣传肯定事半功倍。姐夫饶有趣味地说道，“现在你去看看，一只游船一个码，就连景点的门票上都附着这个二维码”。扫一扫，游客就可带上千岛湖的味道一起回家。

有丰富的产品，还有精美的包装。不一会儿，姐姐和姐夫就挑选好了年货还有拜年的伴手礼。正要买单时，一旁的工作人员跑了过来，“买的这么多，可以微信下单，我们负责送，还能返点利。”

微信下单，城区内3小时送达，还能返利？“我们现在推出‘一人一码一微商’，每个人都可以成为千岛湖品牌农产品的推广员。”关注公众号，成为分销员，就会形成一个新的二维码，通过这个二维码购买任意一件农产品都会有对应的返利入账……3小时以后，年货到家，姐姐的账户里几十元的返利也成功入账。

“太棒了！”我不禁感叹，以前村里是农产品难卖，城里是农产品难买。现在轻触指尖，农产品从乡间田野走向了家家户户。有了洋气的包装，还有专门的品牌馆，“土货”也终于打开了市场，打通了渠道。

山东兖州

村民爱上“指尖购”

本报记者 刘洪超

2月14日一大早，刚刚从沈阳回到山东兖州老家的我就接到了父亲派的新任务：“马上过年了，家里还缺不少东西，你也抓紧去买点。”“咱隔壁村就有乐村淘，不仅全国各地的年货都能买到，还便宜保真。”父亲刻意嘱咐道。

跟母亲商量了一下缺啥少啥，我就骑着家里的电动三轮出了门。十多分钟后，来到了国道边上新兖镇楚家洼村的老黄超市。超市老板叫李东平，除了开超市，他还是楚家洼村乐村淘体验店的负责人。

去年12月，他的老黄超市加入乐村淘体验店。“刚开始加入这个乐村淘我也有顾虑，毕竟咱老百姓一提到上网购物，一是不懂如何购物，不知道咋付钱，二是怕买到假货难退换。但是乐村淘也不收啥加盟费，抱着试探的心态开始摸着石头过河。”老李说。

问题来了，怎么让村民爱上网购？

老李从自身做起，50多岁的他跟儿子软磨硬泡，花了半个月学习如何网购，然后帮着前来的村民进行网上购物。

在老李随身携带的笔记本上，密密麻麻地记着谁家订购的米、谁家订购的面、油……这本流水账上，记录着老李近期的销售业绩，也反映着村民消费方式的转变。

习惯了网购，还得让村民们能买得放心。

在大南铺村马兆文的乐村淘店，她正在帮着一位村民网上购物。“之前咱村民总是反映买到假的种子、化肥和农药，开了这个网购店后，都是直接从厂家进货，不仅能够保质保量送货上门，还能省不少钱，光这一袋化肥，就能省二三十块。”在她的店里，小到牙膏、洗衣粉，大到彩电、洗衣机，都摆放得整整齐齐，上面标注着进货地址。

“看看这全国的销量和好评，我也不用夸东西有多好，都摆在明面上了，现在咱农村人买东西也开始追求质量，东西好了，大家自然乐意买。”马兆文说，“如今我们村2000户中有一半多都在我这里网购，一年就能卖个八九万元。”

村里有了便捷的网购，还能保质保量买到好货。不一会儿，我就选好了要买的年货。正要付款时，村民罗文凯来到了店里。

“马姐，看你在微信群里说我订的东北大米到货了，我过来看看。”

“对对对，就在这放着呢，你还要这山西陈醋不？也在搞特价，很便宜，老王家订了两箱，这不快过年了，快递不上班，我特意多买了几箱备着。”马兆文忙笑着说。

原来，村里还建起了乐村淘的微信群，大家在微信群里及时沟通有啥新货，啥时候到货，方便快捷。“真是美得很呢！”我心里赞叹。

逛了一上午，我发现原来的农村小卖铺、代销点也都有了网购功能，越来越多的农村人打消了原先对网购的顾虑，正享受着“指尖购物”带来的快乐。

“妈，我也给你下载个APP，以后不仅年货，只要有啥需要，你都可以通过网络来订购，这个春节假期我就教你网购。”我笑着对母亲说。

“没事没事，即使我学不会，咱们村这超市老板也能帮着订货，人家服务热情着呢。”母亲愉快地回应着。

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

(责编：冯人綦、曹昆)