电商+物流　优化农村产业结构（点睛）

随着电子商务和物流配送的快速发展，在不少农村地区，快递车开到田间地头、商品送到家门口已成为现实。
农村地区电子商务与快递物流协同发展给农民带来了诸多实惠。一方面，农民可以购买到种类更多、价格更低、品质更高的商品，享受到实实在在的优惠；另一方面，农产品有了更多销路和渠道，将农产品打造成品牌，已成为一些地区农民增收致富的有效尝试。
从长远看，“电商+物流”在优化农村产业结构、提高农产品市场竞争力、促进农业产业化发展等方面将带来积极的推动作用。农村一二三产业融合发展，交易、加工、仓储、物流、电商、金融等环节联通，都将因此而受益。
此外，农村电商的蓬勃发展正吸引着越来越多的外出务工人员返乡创业、就业，农村空心化现象得到缓解，致富路上更有活力、更有保障。得益于此，农村将迎来更广阔的发展新空间。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
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