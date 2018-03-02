电商+物流　优化农村产业结构（点睛）

随着电子商务和物流配送的快速发展，在不少农村地区，快递车开到田间地头、商品送到家门口已成为现实。

农村地区电子商务与快递物流协同发展给农民带来了诸多实惠。一方面，农民可以购买到种类更多、价格更低、品质更高的商品，享受到实实在在的优惠；另一方面，农产品有了更多销路和渠道，将农产品打造成品牌，已成为一些地区农民增收致富的有效尝试。

从长远看，“电商+物流”在优化农村产业结构、提高农产品市场竞争力、促进农业产业化发展等方面将带来积极的推动作用。农村一二三产业融合发展，交易、加工、仓储、物流、电商、金融等环节联通，都将因此而受益。

此外，农村电商的蓬勃发展正吸引着越来越多的外出务工人员返乡创业、就业，农村空心化现象得到缓解，致富路上更有活力、更有保障。得益于此，农村将迎来更广阔的发展新空间。

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

(责编：冯人綦、曹昆)