中国国际进口博览会展位抢手

本报上海3月1日电 （记者谢卫群）首届中国国际进口博览会招展工作启动仅3个多月，已有165个国家和地区指定了197个组展机构，专门负责本国（地区）企业参展。目前进口博览会招展工作进程超出预期，进口博览会展位成为外商眼中的“抢手货”。截至目前，已有120多个国家（地区）的上千家企业，包括近百家世界500强和行业龙头企业报名参展。

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

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