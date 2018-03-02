我国矿产资源集约化程度显著提高

本报北京3月1日电 （记者朱隽）在国土资源部今天举行的新闻发布会上，矿产资源储量司司长鞠建华介绍，随着供给侧结构性改革不断深入，我国矿山整合速度逐年加大，与“十二五”初期相比，“十三五”初期大型矿山产能占比逐年提高，矿产资源集约化程度不断提高。铁矿、镍矿、煤炭等20种矿产平均采矿集约化程度达到69.68%。
我国主要矿产资源循环利用水平也在提高。废石、尾矿排放增速下降，循环利用率提高。20种矿产年排放废石19.65亿吨，年利用废石3.49亿吨，平均废石利用率由“十二五”初期的11.76%提高到17.77%。
记者了解到，矿产资源勘查开采监管方式正在加快改变，一直以来执行的年检制度在2017年改革为矿业权人勘查开采信息公示制度。截至当年底，全国应公示矿业权96124个，实际公示88546个，公示率为92.1%。无故不按照规定填报公示的、故意隐瞒真实情况或弄虚作假的、履行法定义务不到位的矿业权将被列入异常名录。
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