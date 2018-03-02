上海发放智能网联汽车测试号牌

本报上海3月1日电 （励漪、龚莎）全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌今天在沪发放，这意味着中国智能网联汽车走出封闭测试区，正式进入道路测试阶段。上海汽车集团股份有限公司和上海蔚来汽车有限公司成为第一批获得智能网联汽车测试道路资格的企业。

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

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