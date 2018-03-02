原标题：山西国企国资改革再出发 “汾酒模式”推广

2月24日，春节后上班第三天，山西省国资委召开省属企业、市县国资委负责人会议。这次会议议程中最引人注意的是，18家企业挨个签订经营业绩目标考核责任书，并面对媒体公开表态，作出经营目标承诺。这意味着“汾酒模式”在山西省属企业全面推广。

交出满意答卷

去年2月底，汾酒集团董事长李秋喜在新的考核目标责任书上签字，率先试水“任期考核制”。经过一年的努力，汾酒集团交出令人满意的答卷。这为山西省属企业全面实行契约化管理铺平了道路。

包括契约化管理在内，山西2017年国企国资改革每一步探索都备受社会各界关注。山西省国资委主任郭保民在工作报告中说，2017年国有企业生产经营企稳向好，有些领域逐渐补齐短板，有些领域形成后发超越，国企国资改革、转型、发展进入新阶段，主要经济指标均取得了2013年以来最好水平。

资本市场也用数据作出了最好的注脚。从去年2月9日国资监管工作会到今年2月23日，山西省国资委监管的17家省属国有控股上市公司总市值增加了532亿元，增长24.8%。汾酒集团作为试点，从实施效果看，可以说交出了满意成绩单。2017年，汾酒集团的酒类利润，全年完成14.72亿元，同比增长68.04%，高于目标43.04个百分点。汾酒的上市公司市值，2016年底为211.9亿元，到2017年底就涨到了493.5亿元，增长了133%。

郭保民透露，2018年山西将从七方面推进国企国资改革。一是着力抓好深化国企国资改革行动方案落地见效；二是着力打赢剥离企业办社会攻坚战、瘦身健体“处僵治困”攻坚战和风险防控三场攻坚战；三是着力推行契约化管理、“一企一策”强化目标考核；四是着力优化国有资本布局；五是着力完善现代企业制度；六是着力强化国资监管；七是着力加强生产经营管理。

加强风险防控

山西省国资委还特别强调加强风险防控。《经济参考报》记者了解到，2018年山西将要做好省属国有上市公司退市风险防范化解，出现ST（被风险警示）并应对不力的，要追究企业董事长、董秘等有关人员责任。郭保民说，各企业集团是风险防控的主体，要全面梳理排查存量风险，列出清单，加快处置，销号清零。严防增量风险，企业投资要科学决策、充分论证，严禁乱投资、乱担保。强化债券履约监测和兑付风险管控，确保不发生债券违约事件。对融资性贸易和空转贸易“零容忍”，坚决严肃整治，严防国有资产流失和风险外溢蔓延。

2017年2月9日的山西省国有资产监督管理工作会议上，山西省副省长兼省国资委党委书记王一新曾发表了山西国企发展问题“万言书”。王一新态度坚决地表示，必须背水一战，打赢山西国资国企改革这场攻坚战，同时从各方面分析梳理了即将全面启动的山西国资国企改革的战略目标、方向路径和关键环节，也基本点出了未来山西国企改革的关键所在。自此之后，山西新一轮国企国资改革全面提速，“大招频频”。

相比去年的鸿篇巨制不同，今年王一新的讲话比较简短，没有讲具体工作。提出要客观冷静地看待当前山西国企国资改革形势，一方面充分肯定一年来山西国企国资改革取得的成绩。这一年来，在国资布局上，突出转型思想，一方面对传统产业开放股权、腾笼换鸟；另一方面加快培育新动能，布局战略性新兴产业。整合组建一批新兴领域旗舰型企业，“一煤独大”的国有资本布局开始打破。在企业体制机制方面，建立以质量效益为中心的考核导向体系，不要“面子”要“里子”，不强调投资额强调投资回报率，不强调收入规模强调利润，基本扭转了企业粗放型扩张的势头，寻求内涵式有效益发展正在回归成为企业的核心价值观。企业瘦身健体成效明显，国资监管水平明显提高，党的建设上了台阶。

王一新同时特别提醒，工作有了初步进展绝不能沾沾自喜，更不能盲目乐观。“如果放到一个较长的历史时空里观察，当前的进展只是万里长征迈开了第一步，深化国企国资改革序幕才刚刚拉开，真正的攻坚战还在后面。”他表示，从国有资本布局的优化，到企业内部法人治理结构的完善、体制机制的健全，再到国有资本监管水平提高、企业党建的加强，都还有艰苦的工作等待去做。这其中既有历史积累形成的改革“堰塞湖”原因，也有改革理念、创新意识方面的差距。总体看，山西国有企业粗放发展的现状还没有质的变化，补考赶考任务依然繁重，必须久久为功，坚持不懈地抓下去。

契约化管理是重头戏

契约化管理是山西国企国资改革的重头戏。山西将紧紧抓住契约化管理这个“牛鼻子”，全面打破传统考核模式，通过科学鲜明的考核导向，推动省属企业加速转型，实现高质量发展。要运用考核这个指挥棒，引导企业主动转型。王一新举例说，对煤炭企业考核吨煤成本，是为了引导企业更多关注发展质量，而不是简单走规模扩张道路；考核全员劳动生产率，是为了引导企业更加注重人力资源优化配置，防止盲目进人；考核净资产收益率，是为了防止企业盲目投资。

“什么样的导向，就会出什么样的结果。不是我们的企业家不懂得企业管理，很多时候关键是看出资人要什么。”王一新说，我们手里的考核导向指挥棒，不能胡乱地挥舞，一定要遵循市场规律。

山西省国资委相关负责人说，新的考核指挥棒无处不在。比如太钢集团，考核不锈钢、碳纤维、镍合金新型材料等高附加值产品收入占比的同时，也考核其传统的碳钢营业收入下降的比例，通过鲜明考核导向推动、倒逼、引导企业调结构。再比如，对有条件的企业设置了资产证券化考核指标，目的就是引导似乎已“默默无闻”很久的山西上市国企敞开胸怀与资本市场热情拥抱，争取在利用资本市场上有更大的作为。

科技创新不足是山西国企发展的短板。据山西省国资委统计，2014年至2016年，山西省属国企研发支出占主营业务收入比重仅1.53%，有的企业甚至不到0.2%。这次签订责任书，把科技创新作为重要的考核指标，并赋予其一定的权重，目的就是要牢固树立起向创新要效益、而不是向资源要效益的导向，引导企业加大创新，加快转型，培育新动能。“如果不彻底改变这种局面，山西国企转型就无从谈起。”王一新说，企业要加大科技投入和人才引进培养力度，加强与高校、科研院所技术合作，推进产学研深度融合，大力发展科技型企业，以科技创新引领带动企业高质量发展。

记者了解到，山西还将加强考核结果的运用。除了让考核结果与干部使用、班子调整、确定薪酬挂钩等之外，山西省委国有企业改革发展和党建工作领导小组已经决定，要对山西省委管理的重要骨干企业实行动态管理。目前在列的山西省委管理重要骨干企业，连续考核不合格的，企业可能被调整出骨干企业名单。反之，由山西省国资委管理的企业，连续考核排名靠前的，可能进入山西省委管理的骨干企业名单。

(责编：朱一梵、李栋)