北京至雄安城际铁路获批 投资额335.3亿元

专家表示，北京至雄安城际铁路的开通意味着北京与雄安的“同城化”发展时代来临
近日，国家发改委批复了《关于报送新建北京至雄安新区城际铁路调整可行性研究报告的函》，为贯彻落实国家设立雄安新区的战略部署，完善区域路网布局，促进京津冀协同发展，同意将新建北京至霸州铁路调整为北京至雄安城际铁路的建设方案。
据悉，该项目总投资335.3亿元，其中工程投资333.3亿元，动车组购置费2亿元。主要建设内容为，线路北起京九铁路李营站，途经北京大兴区、北京新机场、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区，新建正线92.4公里，共设5座车站，同步建设雄安动车运用所。
中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，建设雄安新区是千年大计。此次铁路调整的目的是贯彻落实国家设立雄安新区的战略部署，完善区域路网布局，促进京津冀协同发展。北京至雄安城际铁路的开通意味着北京与雄安的“同城化”发展时代来临，相比于高铁，城际铁路班次更密集、运营时间更长，方便北京城市非首都功能人口疏解和北京籍人才的双城流动，同时提供两地优质资源的共享，建设优质生活圈。
刘向东表示，雄安新区的崛起将会有利于推动京津冀协同发展，成为北京城市功能外延的重要载体，也是我国区域经济持续优化的着力点和突破口。为此，相关部委要围绕轨道交通做好响应配合，为雄安新区建设提供基础设施支撑。
从地方层面来看，今年年初，河北省委召开常委会扩大会议，研究并原则通过河北省有关贯彻落实意见及省委、省政府《关于推进雄安新区规划建设的实施意见》。会议决定举全省之力高起点规划、高标准建设雄安新区，进一步完善提升规划，深入做好规划实施的各项准备工作，积极稳妥抓好推动落实。随后，雄安新区召开党工委委员（扩大）会议，传达学习京津冀协同发展工作推进会议精神。1月3日省委常委会扩大会议精神，研究新区贯彻落实意见。1月4日，河北省政府印发《河北省农业供给侧结构性改革三年行动计划（2018-2020年）》，着力加快发展科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业。1月8日，雄安新区注册成立了第一家旅游类公司——河北雄安新域旅游发展有限公司，由河北省国资委独资企业河北旅游投资集团股份有限公司全资设立。
近期，中共中央政治局会议听取了雄安新区规划编制情况汇报，会议要求要深化规划内容和完善规划体系，尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施，适时启动一批基础性重大项目建设，确保新区建设开好局、起好步。
华南期货一位分析师表示，总体来看，雄安新区建设仍处于规划和政策研究阶段，但很快将会启动一批基础性重大项目建设。自去年初提出建设雄安新区以来，已有将近一年时间，如何理解雄安新区建设在中国经济发展中的地位，如何理解雄安在京津冀乃至北方经济发展中的地位，对于判断未来宏观经济走向具有重要意义。短期来看，雄安新区详细规划落地之后，在京津冀区域重点布局的龙头企业有望深度受益。
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