原标题：公共资源市场化改革提速

国家发展和改革委员会3月1日透露，未来将深入推进公共资源交易市场化改革，抓紧修订招标投标法等法律法规，不断完善规则清理、收费清理等长效机制。

据介绍，近年来我国公共资源交易市场发展迅速，在工程建设招标投标、土地使用权和矿业权出让、政府采购、国有产权及其他公共资源交易等领域取得了良好的成绩。2017年，全国公共资源交易平台体系建设实现新突破，在制度规则和技术标准体系方面有了新的进展，公共资源配置效率有新提升，各地公共资源交易金额大幅提升。

2017年，河北省共完成四万多个公共资源项目交易，交易金额超过5000亿元，为国家节约和增收资金1051亿元；云南省完成交易项目47000多个，成交金额7000多亿元，较2016年增加1350多亿元；浙江省公共资源交易总额近1.6万亿元。

各地加快了公共资源交易平台整合工作，工程建设项目招标投标、国有土地使用权和矿业权出让、政府采购、国有产权交易四大板块整合已经基本完成。碳排放权、排污权、公立医院药品、林权等纳入统一公共资源交易平台，交易公告、资格审查、交易过程、成交、履约信息等实现统一发布，推进公共资源配置全流程、透明化运行。

与此同时，各地纷纷加强交易分平台网络建设，推进交易电子化、精简办事环节、优化服务流程，创新容错办理、预约办理等服务，努力实现交易主体“跑一次甚至零上门”完成交易。

发改委副主任林念修表示，未来将继续坚持问题导向和目标导向，深入推进公共资源交易市场化改革，持续增加制度供给。研究出台深化公共资源交易市场化改革的指导意见，抓紧修订招标投标法等法律法规，不断完善规则清理、收费清理等长效机制。

同时，持续优化平台体系，加快拓展整合范围，全面推行公共资源交易全流程电子化，实现信息资源共享。未来将持续健全监管体系，强化监管方式创新，引导和加强行业自律，发挥好公众监督的作用。

林念修说，推进公共资源交易市场化改革是一项系统工程和长期任务，每年都要突出改革重点，列出重点工作安排，抓好各项任务落实。2018年将要进一步强化责任担当，增进部门合力，加快工作节奏，确保高质量完成工作目标。

(责编：朱一梵、李栋)