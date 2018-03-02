原标题：煤电去产能将出新“组合拳”

从“防范化解煤电产能过剩风险”到“大力化解煤电产能过剩”，2018年煤电去产能进入新阶段，相关政策“组合重拳”也将打出。

记者了解到，在打好污染防治攻坚战、大力调整能源结构的背景下，今年将淘汰高污染、高排放煤电机组400万千瓦，而“十三五”末的目标是2000万千瓦。同时，用发电权交易、可再生能源配额等市场化办法增加清洁电力供应，这一切将深刻影响我国电力行业格局，兼并重组、寻找新增长点成为众多企业的突围选择。

2017年政府工作报告提出，要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。

国家发改委、国家能源局随后相继印发一系列文件，16个部委联合出台的《关于推进供给侧结构性改革、防范化解煤电产能过剩风险的意见》明确，“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上，实施煤电超低排放改造4.2亿千瓦、节能改造3.4亿千瓦，到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。

据《经济参考报》记者了解，2017年超额完成化解煤电过剩产能目标，成效开始显现。中国电力企业联合会数据显示，2017年全国煤电投资下降39%，新增煤电装机3855万千瓦、同比减少142万千瓦。同时，2017年全国火电设备利用小时4209小时、同比提高23小时，终止了自2013年以来连年下降的态势。

值得注意的是，在整体发电能力过剩、煤价持续高位运行下，煤电行业亏损的局面依然存在。年初四大发电央企《关于当前电煤保供形势严峻的紧急报告》称，高煤价已导致五大发电集团煤电板块亏损402亿元，亏损面达60%左右，不少燃煤火电厂资金链已经断裂，还有部分面临银行停贷、限贷的情况，可能出现无钱买煤的局面。

另一方面，清洁能源放空也并行存在。2017年，可再生能源发电量占全部发电量的26.4%，同比上升0.7个百分点，弃风率和弃光率分别为12%和6%，同比下降5.2个百分点和4.3个百分点，但部分地区清洁能源消纳问题依然严重。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏坦言，离可再生能源健康发展的要求还有比较大的差距。

在此背景下，2018年化解煤电过剩产能力度进一步加码。全国能源工作会议明确提出，要大力化解煤电产能过剩。随着资源系统转型发展，煤电的未来发展将从单纯保障电量供应，向更好地保障电力供应、提供辅助服务并重转变，为清洁能源发展腾空间。要充分发挥宏观调控功能和市场调节作用，从严淘汰落后产能，依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦及以下煤电机组。

河南提出2018年要严格执行环保、能耗、质量、安全等标准，全面完成国家下达的煤炭等行业化解过剩产能任务，淘汰落后煤电机组100万千瓦。建立淘汰落后产能“清零行动”长效机制，确保应退尽退。山西淘汰煤电机组的目标也是100万千瓦以上。

十九大报告要求以市场化办法增加清洁电力供应，其中包括用发电权交易办法进行补偿。加快电力市场建设，大幅度提高电力市场化交易比重。华创证券电力和新能源分析师王秀强认为，现在国家大力推行的电力市场化交易，本身就是一种优胜劣汰，也是煤电去产能的最有效的方法。

中国电力企业联合会行业发展与环境资源部副主任张琳也表示，在当前严重弃水、弃风、弃光的情况下，加大发电权交易，给予煤电机组适当补偿，通过价格杠杆手段，打破省间壁垒，增加清洁电力供应，是非常必要的。

据《经济参考报》记者了解，近日国家发改委已经内部印发了《关于核定区域电网2018-2019年输电价格的通知》，规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监管周期两部制输电价格水平，并要求积极推进跨省跨区电力市场化交易。此外，当前有关部门正在组织研究和讨论《可再生能源电力配额及考核办法》，可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易有望在2018年启动。

这一切都将深刻影响我国电力行业格局，火电企业也在纷纷寻求突围。例如，华能集团提出，2018年要在深化供给侧结构性改革上狠下功夫。大力化解煤炭、煤电过剩产能，在绿色低碳、金融、现代供应链等领域培育新的增长点，优先发展有质量、有效益的新能源项目。

同时，煤电联营、兼并重组也是一大路径。国务院国资委党委委员、总会计师沈莹表示，今年在煤电行业、船舶制造、有色金属、炼化、建材等行业继续加大去产能力度，同时在去产能过程中注重和国有企业的深化改革、技术改造、重组整合紧密地结合起来，要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略重组。

(责编：朱一梵、李栋)