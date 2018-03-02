原标题：肖亚庆：今年进一步推动重点领域混改试点

国务院国资委主任肖亚庆日前撰文指出，2018年要着力抓好效益稳定增长。加强市值管理增加股东回报，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，依托上市公司平台整合优质资产。他强调，要进一步推动重点领域混合所有制改革试点；稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

肖亚庆表示，2018年生产经营主要目标任务是：国有企业效益实现稳定增长，国有资本保值增值率、回报率进一步提升，企业流动资产周转率进一步提高，资产负债率进一步下降。

他指出，2018年要着力抓好改革举措落实落地，进一步推动重要领域和关键环节取得突破性进展。加快改革试点拓展深化，深入推进“十项改革试点”，加强改革经验总结交流，形成模式、复制推广。实施“双百行动”，选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，深入推进综合改革，打造一批改革尖兵。推进股权多元化和混合所有制改革，选择具备条件的中央企业推进集团层面股权多元化，积极探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式。积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，进一步推动重点领域混合所有制改革试点。健全混合所有制企业治理机制，探索优先股、特殊管理股制度。系统总结国有控股混合所有制企业员工持股试点经验，扩大试点范围，建立激励约束长效机制。进一步扩大两类公司试点范围，推进综合性改革，着力提高国有资本运作效率和水平。

在布局结构优化调整方面，肖亚庆指出，2018年要扎实推进战略性重组，稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，并积极推进专业化整合。以拥有优势主业的企业为主导，发挥国有资本运营公司专业平台作用，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合，减少重复建设。结合国家重大专项、行业体制改革等，围绕重点领域整合现有优质资源，适时培育孵化新的产业集团公司。

(责编：朱一梵、李栋)