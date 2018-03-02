原标题：四、五线城市的 “拥堵病”是喜还是忧？

中国市场潜力有多大？回答这个问题，无论是过去、现在还是将来，都要到广袤的乡镇农村地区去看一看！

汽车市场也一样，今年春节，四五线城市以及乡镇农村的拥堵程度，便可以明白在一二线城市已经饱和多年之后，为何全国汽车市场仍然能维持着增长。

这从高德地图发布的数据中得到印证，春节期间拥堵城市是伊犁、桂林、邢台、宿迁、泰州、清远、邯郸这类四五线城市。

这些城市春节的拥堵有多方面的因素：包括道路基础设施较弱、大量返乡车辆叠加、交通意识薄弱等等，但最重要也是最根本的原因是这些区域的汽车消费已经得到普及。

以广东粤西一个县级市（以广东标准而言为经济欠发达地区）为例，可以看出汽车市场未来的趋势。

在这里，可以看到在未来几年，乡镇农村市场将依旧是车市增长的主要动力。实际上，在已经相对成熟的一二线城市，市场空间更多来自于置换，这部分则体现在豪华车市场占有率不断提升。而在这些区域，人们对汽车的热情十分高涨，大部分消费者正拥有或者计划拥有第一辆车的过程中，选车偏好更多向15万-20万车型倾斜。

更重要的一点是，从乡镇市场可以看出为什么自主品牌会走强？如今这些区域消费者对自主品牌的接受度已经非常高，没有了过去对质量的担忧，没有了过去对品牌美誉度的担忧，没有了过去对合资品牌的崇拜。在部分消费者看来，自主品牌如今的外观设计不亚于合资品牌，车辆配置则更高，性价比更高。

而且，据笔者观察，自主品牌的渠道布局相对合资品牌而言，在这些市场的触角更深。在这个县城，传祺、吉利、长安、众泰等市场表现相对较强的自主品牌，均有销售展示厅，而合资品牌则相对较少。

换句话说，如何牢牢把握这些乡镇市场，是未来各个车企的增长关键，无论是合资品牌还是自主品牌。

不过，春节期间县城乡镇的道路拥堵，也看出汽车急速增长正在给这些区域带来的交通压力，之前一二线城市的“拥堵病”正考验着这些小城市的管理者。而未来，要想进一步提升我国汽车市场的韧性，这些数量庞大的县城乡镇基础交通配套也亟需提升一个档次。郭小戈

(责编：朱一梵、李栋)