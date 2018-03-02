原标题：特色小镇托起乡村振兴新希望

沿着干净整洁的马路，穿过村口千米绿色长廊，映入眼帘的是山脚下一座座整齐又别具古风特色的青砖瓦房，一条小溪穿村而过，大大小小的池塘点缀在村庄田野，宛若江南水乡，这里就是天津蓟州区下营镇郭家沟村。

2017年，蓟州区下营镇入选全国第二批特色小镇，也是天津市确立的山野运动休闲旅游小镇。郭家沟村位于下营镇东部，背靠“天津之巅”九山顶和郭家沟水库，自然环境优美，具有“塞上水乡”之称，是下营镇有名的旅游特色村之一。

几年前，仅靠自然环境，这里乡村旅游发展并不成规模。村里大都是土路，路边垃圾成堆，与现在优美的环境形成鲜明的对比。

“我们现在也跟城里一样，都是把垃圾装在垃圾袋里，放在门外垃圾筒，有人专门清理。”经营农家乐的村民吴翠伶告诉记者，“好的环境要靠大家自觉维护，不然规划宣传再好，大家也不会来这儿旅游了！”

依托当地良好的自然环境，2013年政府通过统一规划，鼓励扶持村民新建、改建农家乐、大力打造乡村休闲游项目。几年下来，郭家沟村51户村民中仅有三四户没有经营农家乐，村庄不仅变得干净整洁，村民的日子也越来越好。

谈到发展乡村旅游以来的变化，62岁的胡云旺满脸笑容：“以前，我在村里收破烂、种果树，一年到头舍不得歇，下着小雨都要出去干活，到年底才攒一万多块钱，给两个儿子盖房子娶媳妇压力很大。开了农家院之后，收入最好的一年攒下了十四五万，现在两个儿子也都娶了媳妇。”

胡云旺接着说：“我这个农家院是村里统一规划时建的，政府还给了补贴，农家院的青砖、门楼、瓦片还有门口的石子路，都是政府包料包工，仔细算下来，给我省了不少钱。”

胡云旺经营农家乐的同时，也负责村里的绿化和卫生。“我在大队上班每个月还有2100元的工资拿呢！”胡云旺说。

“2017年，我们村集体和农户共实现旅游收入约3000万元。”郭家沟村委副书记张艳国告诉记者，“2012年人均收入差不多两万，现在人均收入约七万元，几乎家家户户都有私家车。”

据张艳国介绍，在经营方面，郭家沟村采用公司整体经营管理的模式，对所有农家乐统一划分等级、统一定价、统一宣传、统一接受预定，提高经营管理的效率。

同时，为了提高村民的文化素质和服务能力，村委会还开设了郭家沟大讲堂、国学堂、农村书屋等设施，为村民提供餐饮、卫生、服务礼仪、国学知识等方面的培训，不断丰富村民文化生活，促进乡风文明。

据了解，近年来，依托区位和自然环境优势，下营镇大力发展乡村旅游，建成了包括常州村、郭家沟、船仓峪等29个旅游精品村和旅游特色村，全镇农家院旅游户达到1200户，年接待游客约200万人次，旅游特色小镇建设正托起下营镇实现乡村振兴的新希望。

(责编：朱一梵、李栋)