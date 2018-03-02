胡润报告：亚马逊CEO贝佐斯取代盖茨成世界首富

人民网北京3月2日电 （记者孙博洋） 日前，胡润研究院发布了《2018胡润全球富豪榜》。据榜单显示，比尔·盖茨失去了世界首富的宝座，取而代之的是来自亚马逊公司的杰夫·贝佐斯财富总额达到7750亿元人民币，“股神”巴菲特名列第二，盖茨第三。

《2018胡润全球富豪榜》全球十大富豪榜单（来源：胡润研究院）

胡润研究院发布榜单显示，全球前十大富豪当中有7人来自美国，54岁的杰夫·贝佐斯，以7750亿元人民币财富首次问鼎世界首富，主要得益于亚马逊的股价增长70%。87岁的沃伦·巴菲特保持第二位，财富增长31%，成为越过1000亿美元大关的第二人。62岁的比尔·盖茨今年下滑至第三位，尽管他的财富增加了100亿美元，而捐赠了50亿美元。

《2018胡润全球富豪榜》大中华区前十大富豪（来源：胡润研究院）

在中国富豪方面，47岁的马化腾以2950亿元人民币的财富正式成为全球华人首富，全球第15位，比去年上升23位。60岁的许家印财富2600亿元人民币位列大中华区第二，全球第20位，比去年上升78位。54岁的马云及其家族财富2000亿元人民币位列大中华区第四，全球第26位，比去年下降6位。

此外，由于360公司回归A股，48岁的周鸿祎以755亿元财富跃居2018胡润全球富豪榜第126名，上升666位。55岁的孙宏斌以695亿元财富跃居2018胡润全球富豪榜第149名，比去年上升1237位，是今年大中华区财富增速最快的企业家。

榜单显示，今年全球有2694位十亿美金富豪上榜，增加437人，达历史新高，总财富66万亿元，上涨31%，相当于全球GDP的13.2%。而中国平均每周会增加4位十亿美金富豪。胡润表示：“中国正经历一段令人惊叹的创业时期，在过去一年增加了210名十亿美金富豪。”

在全球富豪居住地方面，榜单显示，在上榜的十亿美金富豪中，大中华地区以819位第三年领先于571位的美国。大中华区和美国拥有全球一半的十亿美金富豪。印度今年表现不俗，反超德国重回第三。而就城市而言，北京第三年领先于纽约蝉联“十亿美金富豪之都”，比去年又增加37位，达到131位。

大中华地区以819位十亿美金富豪人数位列第一，比去年增加210人。上榜富豪的财富总额达16万亿元，相当于全球GDP的3.2%。房地产是上榜富豪最多的行业，有164位，其次是制造业和科技、传媒和电信行业，分别有159位和105位上榜。

从富豪分布行业来看，前四大行业科技、房地产、制造业和投资行业的累计财富占总财富的44%，上榜人数占总数的41%。

据了解，此次榜单的发布是胡润研究院连续第七年发布“胡润全球富豪榜”。

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