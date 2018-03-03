中国营商环境更加“春风化雨”（锐财经）

3月1日，国务院新闻办举行深化商事制度改革新闻发布会，国家工商行政管理总局局长张茅介绍了相关情况并就热点问题答记者问。据介绍，近年来随着商事制度改革的推进，行政审批更加简化、登记注册更加便利、知识产权保护更加到位、政商关系更加规范，整个中国营商环境不断向好。分析人士指出，中国经济正处于由高速增长向高质量发展转型的重要阶段，经济结构不断优化、增长动力加速转换，这一过程中企业的角色十分关键。因此，营商环境更加“春风化雨”，有利于增强中国经济转型升级动力。

商事改革成效明显

过去，企业更看重地方政府在招商引资时给予的土地、税收等优惠政策，而如今越来越多的企业则更在乎所在地区的整体营商环境和长期生存成本。近年来，各地在商事制度改革、优化营商环境方面拿出了不少真招、实招，取得了显著的改革成效。

上海市嘉定区在集中登记地登记制度基础上推出了“不见面审批”措施。针对集中登记地企业取消“实地核查”环节，只采用“视频认证”，从而很大程度降低了企业房租成本。天津市北辰区坚持“企业无事不插手、企业有事不撒手”的服务理念，设立举报专线24小时服务，对政府部门及工作人员“庸懒散浮拖”行为坚决追责问责。又例如，广西在大调研、大查摆行动中积极学习先进省区经验，并据此制定考评办法和配套政策，以为企业提供更优质服务。

“现在，广东等一些地区，率先推出了地方优化营商环境的评价体系，这是我们深化改革的一个重要举措，也是我们对接国际规则的一个重要举措。”张茅在介绍商事制度改革时说，现在工商部门已经开通了全程电子化服务，人们完全可以人不到工商部门就可以登记企业，而且也可以领取到电子营业执照。

市场机制不断完善

在联想控股董事长柳传志看来，营商环境是让中国的企业、中国经济能不能更好发展的非常重要的因素。柳传志认为，如今中国的企业家对营商环境的满足感大大增加，产权保护、依法治国、打击贪腐等都会提升企业的安全感。

实践中，这种安全感来自于市场机制建设的方方面面。例如，浙江省工商局规定从今年4月1日起全省相关的市场主体停止将“省著名商标”的字样用于广告宣传等其他的商业活动中，纠正了政府此前对这一微观经济领域的干预，将商标价值判定的权力交还给市场和消费者。如此一来，权力寻租的空间减少了，政府与市场的关系则更加顺畅。

张茅表示，我国企业的生命周期比较短，与美、日等国相比差距较大，因此虽说企业生死是市场竞争的结果，但政府部门也要做好自己的事，即创造良好的营商环境，让企业活得更久。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受本报记者采访时表示，近几年来，中国在简政放权、负面清单、知识产权保护等方面推动的很多改革措施都取得了正面效果，企业所面对的营商环境越来越好、市场氛围越来越浓、生存空间越来越大。

经济活力更加旺盛

中国人民银行调查结果显示，2017年四季度中国企业家信心指数为71.8%，比上季度提高3.1个百分点，比2016年同期提高17.6个百分点。国家统计局总经济师盛来运撰文透露，2017年全国新登记企业比上年增长9.9%，日均新登记企业1.66万户，全年授予境内发明专利权32万件，平均每万人口发明专利拥有量9.8件，比此前一年增加1.8件，新企业新产品新业态新动能不断壮大。

“营商环境在很大程度体现在政府与企业的关系上。如今，随着中国经济迈向更高质量发展，各地方政府也改变了以往‘唯GDP论英雄’的政绩导向，而是越来越看重所招之‘商’、所引之‘资’是否符合本区域经济转型升级的需要。”董登新说，如今，政府对企业的干预减少了，企业创造力增强了，经济的活力也就更加旺盛了。

不过，未来营商环境也还有进一步优化的空间。中国不良资产行业联盟首席经济学家盘和林指出，目前改善营商环境很多还是从政府角度出发的，而实际上应该从企业家的“获得感”出发。盘和林认为，捋清政府与企业的利益边界，防止政府与民争利、杜绝少数官员以权谋利，是下一步优化营商环境必须打赢的硬仗。

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