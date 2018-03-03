沈南鹏委员：创业企业要有耕耘“百年老店”的精神

新华社北京3月3日电（记者张辛欣）全国政协委员、红杉资本全球执行合伙人沈南鹏这位以“快”知名的投资人，却带给创业者一份“慢字诀”。他认为：“创业者要在行业快速变化中保持定力，有追求‘百年老店’的想法。”

从创办携程、如家，再到成为红杉资本全球执行合伙人，沈南鹏的身份在变化，关注点却始终在创业创新。“现在的创业者面临着比我们当时更多的机会。然而，和机会同等重要甚至更重要的是找准属于自己的领域，并且拥有成长定力。”他说。

沈南鹏认为，和一些世界知名企业相比，今天大部分中国企业还很年轻，拥有难得的时代机遇和创新热潮，却没有经历太多岁月的洗礼和行业的变迁、周期变化。随着市场逐步走向成熟，新时代的创业企业更应瞄准价值引领，筑牢创新基础，充实精神内核，避免投机心态。

把“心态”放慢，更关注长期的产业格局以及百年后的盘点，不仅是对当前创业企业的建议，更是沈南鹏与私募股权行业者的共勉。“基金管理者、投资人也要有创业心态，有深刻的产业洞察，对创业者所面临的挑战有深入的了解，最为重要的是要与优秀企业家共同成长。”

今年全国两会他带来了在粤港澳大湾区建设中对创新创业企业孵化、扶持方式的有关提案，提案内容包括如何打造和推广粤港湾大湾区吸引力的整体名片，实现三地优势资源叠加，打造全球人才高地等建议，以更好促进内地和香港之间的人才融合和产业交流（完）

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