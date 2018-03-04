又是一个春天，不论东南西北、城市乡村，人们都能感受到奋进中国的足音。
全面建成小康社会，是梦想，是目标，更是决心、承诺。过去5年，面对极其复杂的国内外形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，攻坚克难，砥砺前行，推进经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。走进新时代，站上新起点，第一个百年奋斗目标离我们如此之近。
我们追求高质量发展的小康。5年来，中国经济年均增速超过7%，对全球经济增长贡献率超过30%。经济结构持续优化，活力不断释放，新动能加快积聚，消费成为经济增长第一拉动力，第三产业占比超过半壁江山。“厉害了，我的国”，经济保持稳中向好，全面小康底气更足。
我们追求全体人民的小康。5年来，筑“底线”，融“坚冰”，居民收入增速连年跑赢GDP，城镇新增就业连年超1300万人，养老、医疗、教育，织就世界最大的三张全民保障网；打响世界最大规模的脱贫攻坚战，农村累计减少贫困人口6853万人……人民群众的获得感、幸福感、安全感与日俱增，全面小康底色更亮。
我们追求全面进步的小康。既要金山银山，也要绿水青山。5年来，史上最严环保法、“大气十条”“水十条”“土十条”“河长制”接连施行，坚决向污染宣战，全面打响蓝天保卫战，逐步消除公众的“心肺之患”，为美丽中国的画卷增添亮色。既要吃饱吃好，也要活出精气神。5年来，文化产业年均增速达13.7%，比GDP增速高出5.4个百分点，多彩文化串起有滋有味的新生活。环境更美，风气更正，生活更舒心，全面小康底蕴更厚。
蓝图催人奋进，圆梦只争朝夕。从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期，也是冲刺期，需要我们继续抓重点、补短板、强弱项。我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，13亿多人的磅礴力量汇聚在一起，定能实现全面建成小康社会的目标！
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
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