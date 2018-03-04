推行“多证合一” 企业更好出发

“徐敏创新服务工作室”办证现场。

本报记者 屠知力摄

今年1月8日，上海浦东市场监管局注册许可分局企业注册科科长徐敏有了一家以自己名字命名的工作室。

注册窗口是企业进入市场的第一个环节，也是市场晴雨表之一。成立“徐敏创新服务工作室”，是浦东在企业注册登记改革上的一次尝试。

“自2001年开始，浦东的注册登记每年都有改革创新。”徐敏回忆。2017年，徐敏明显感到改革的步子迈得更快。这一年，上海自贸试验区开展“一照多址”改革探索；优化新兴行业企业经营范围登记方式，在全国首创经营范围标准化词典库；在“五证合一”基础上推行“多证合一”，进一步降低企业办事成本……

“未来，工作室将从实际出发，调整登记流程和方式，减少中小企业的商务成本，让企业更好地出发。”徐敏说。

《 人民日报 》（ 2018年03月03日 05 版）

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