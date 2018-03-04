原标题：区块链：误解有多少，泡沫就有多大

比特币、莱特币、以太币……去年以来持续高热的数字货币，其底层都有一个共同技术：区块链。许多人认为：区块链是啥不重要，重要的是其颠覆性的价值。由是，炒作盛行，区块链如何真正落地应用，反被抛诸脑后。

区块链是啥？有何价值

早在几年前，达沃斯论坛创始人施瓦布就认为，区块链技术是第四次工业革命代表性成果之一。“这是一项颠覆性的技术，极客和银行业都为此兴奋不已。”

区块链技术是互联网底层多种技术的集合体，包括P2P通信协议、分布式存储数据库技术、加密算法、共识算法等技术，通过这些技术的整合创造了一种按时间序列、按区块记录数据的模式。所有数据在所有节点备份的数据库结构，达到去中心化、点对点传输、透明、可追踪、不可篡改、数据安全及信用的自我建立的功能。凭借这些优势，区块链技术越来越受到国际社会的重视。

在意识到区块链的应用潜能后，各国纷纷加快布局步伐。美国国土安全部对6家致力于政府区块链应用开发的公司给予补贴；法国财政部已宣布将允许部分未上市证券的交易使用区块链技术进行，这在欧洲尚属首例；白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科签署“超级自由主义”法案，表示支持区块链和加密货币。

在世界各主要经济体及重要国际组织对区块链技术加快布局的同时，我国金融机构、互联网公司、IT企业和制造企业也在积极筹谋入局。数据显示，我国区块链相关上市公司已增至约30家。

中金公司专家认为，作为金融科技发展重要底层设施，区块链的应用值得期待。未来可用于数字货币以及改造金融机构支付、结算、交易等应用场景，降本增效的同时还能降低风险。中信证券表示，区块链技术目前正处于学习曲线的积累阶段，期待爆发级应用场景的落地。

炒作盛行迟滞应用落地

随着比特币大涨，许多人将比特币与区块链混为一谈。北京理工大学珠海学院大数据研究所副所长陈海峰称，比特币等数字货币背后有区块链技术支撑，但两者之间并不能画等号。

半月谈记者调研发现，围绕区块链技术，业内存在浓重的炒作风气，长此以往并不利于该项技术应用的务实推广。

2017年11月13日，港股上市公司坪山茶叶发布公告，将公司原名“坪山茶叶集团有限公司”更改为“区块链集团有限公司”，至今该公司主业仍未明显涉足区块链业务，但股价却有一定幅度上涨。

比特币热炒之下越来越多企业开始“蹭热点”。目前这种疯狂不仅仅局限在将公司名字简单地加上“比特币”或者“区块链”字眼上，只要能与比特币有一点关系，该公司就很可能融到大笔资金并迅速提高价值，这样的不良风气有扩散的迹象。

部分非正统应用“吸金”能量凸显，形成负面示范效应。在区块链现实应用推进艰难的同时，部分虚拟应用却显现出巨大的“吸金”能量。坐不住的区块链研发者也跟进“赚快钱”，进一步影响了现实应用的展开。

最近，一款建立在区块链以太坊上的“养猫”社交游戏在国内外迅速走红，游戏仅推出一个多月，累计交易额就达近千万美元，最贵的一只“猫咪”因品种稀有竟卖出超10万美元天价。其研发者称，开发这款游戏的初衷仅仅是让用户更加了解区块链技术，但在推广中却被操作者带偏。

应用为先，抢占制高点

中国区块链生态联盟副理事长李竞男认为，区块链改变世界最核心的是其背后的精神——公开、开放、透明，它是用技术手段来解决信任问题。

我国在2017年上半年已经发布国内首个区块链标准，这为我国抢占国际先机奠定坚实基础。在已纳入《“十三五”国家信息化规划》的基础上，专家建议着力细化区块链技术发展路径，明确具体的发力点、攻坚领域、对标方向。与此同时，多措并举刹住炒作之风。

专家认为，区块链技术将是互联网金融乃至整个金融业的关键底层基础设施。以证券市场为例，证券交易需要经过中央结算机构、银行、证券公司和交易所这四大机构的协调才能完成，效率低、成本高，且容易造就强势中介。区块链技术可以很好地解决这些问题，如能推动其在这一领域率先试水，在看得见、摸得着的应用上开花结果，充分展现区块链技术优势，必将形成示范效应。

此外，政府还可通过一定的政策扶持与鼓励，促进企业级区块链研究与应用。对经营效益不显著但对社会有益的区块链应用，可以通过购买公共服务的方式先行探索。例如，政府可将区块链技术应用到爱心捐赠、网络借贷等公共领域，作为解决透明度和信任度问题的一种尝试，减少行业风险。（半月谈记者 毛振华）

(责编：仝宗莉、赵爽)