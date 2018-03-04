原标题：原标题：春节因素或致2月份CPI大幅向上，PPI连续向下

原标题：春节因素或致2月份CPI大幅向上，PPI连续向下

今年物价剪刀差收窄将成大趋势

有利于中下游行业盈利持续改善，全年物价仍温和运行

《经济参考报》记者综合多方预测，受春节因素影响，2018年2月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅将大幅跳升至2%以上，而工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅或延续此前的下跌趋势，两者之间的“剪刀差”或因此进一步收窄，有利于中下游行业盈利持续改善。专家表示，目前央行货币政策“不松不紧”仍是主基调，2018年物价将维持整体温和运行，不会是货币政策需要重点关注的目标，更不会成为制约政策操作的重要因素。

CPI同比涨幅或突破2%

2018年2月份有春节，由于春节期间所有生活必需品供应充足，价格总体平稳。分品种来看，粮食价格保持稳定，食用油价格基本平稳，肉类价格不同幅度上涨，蔬菜价格有所上涨，30种蔬菜平均批发价格比节前上涨3.7%。

交通银行首席经济学家连平表示，预计2月食品价格环比将明显上涨，预计上涨3个百分点左右。非食品价格方面，由于春节期间非食品价格一般也会有所上涨，但2月份国内成品油价格有一次小幅下调。综合来看，预计非食品价格同比涨幅与上月相比可能小幅回升至2.2%。同时，考虑到去年2月份的CPI同比是去年全年最低点，低基数可能导致今年2月份CPI同比涨幅明显走高。综合以上因素，预计2018年2月份CPI同比涨幅可能突破2%，或为2.4%，涨幅相比上月有明显回升。

市场普遍预计2月通胀率为年内最高值，中信证券首席经济学家诸建芳表示，去年春节错位造成的低基数，是导致今年2月CPI成为年内高点的主要因素之一；其次，食品价格同比增速由负转正是拉动整体CPI上行超过2%的最主要的结构原因。

具体来看，诸建芳表示，春节假期和寒冷天气使得蔬果价格环比和同比均出现明显上涨。根据测算，2月蔬菜价格将直接拉动整体CPI达0.3个百分点左右。猪肉价格方面，目前市场上生猪供给仍然十分充足，2018年猪价将难以出现上涨，大概率仍处在周期下行阶段，但价格下探的空间有限。对应到CPI中，去年猪价同比下跌较多，但由于今年下行空间有限，因此同比仍然可能是正贡献，也能够支撑CPI食品整体由负转正。总的来说，2月食品价格在蔬果价格大幅反弹的带动下同比增速可能达到3%左右。

招商证券研究发展中心首席宏观分析师谢亚轩表示，2月极端寒冷天气继续对鲜菜鲜果价格产生明显影响，鲜果鲜菜价格环比涨幅明显，但同比涨幅仍有限。猪肉价格出现明显下跌，2月跌幅接近10%。综合来看，预计春节需求拉动食品价格环比抬升至3.1%，同比跳升至3.2%；非食品方面，布伦特原油2月份呈现出“V”型走势，2月均价相较1月下降近6%，非食品价格环比预计小幅下降至0.4%。整体来看，预计2月CPI环比增幅将达1.1%，同比增速大幅反弹至2.7%。

PPI同比涨幅或现连续下滑

此前，PPI已经连续3个月下降，2月同比涨幅可能继续回落。日前国家统计局公布的2月份制造业中国采购经理指数显示，受节假日停工限产等因素影响，当月主要原材料购进价格指数为53.4%，比上月回落6.3个百分点，该指数连续两个月下降，本月降幅明显扩大，降至去年下半年以来的最低点。企业出厂价格指数为49.2%，比上月下降2.6个百分点，是2017年7月以来首次降至临界点以下。

在九州证券首席经济学家邓海清看来，2月份主要原材料购进价格和出厂价格大幅下行，反映出了PPI将明显下降。

而从2月工业产品价格数据来看，各品种上涨和下跌的幅度都较明显，整体环比呈下跌趋势。根据已公布的周频生产资料价格走势看，2月能源类产品价格上涨，有色金属、化工产品、橡胶产品价格下跌。由此，连平预计，今年2月PPI可能会出现近8个月的首次环比下降，幅度在-0.5%到0%之间。去年2月PPI环比涨幅为0.6%，可能大幅高于今年同期涨幅。因此综合判断，预计2月PPI同比涨幅为3.5%，延续下跌趋势。

华泰证券研究所首席宏观研究员李超表示，2018年2月份煤炭、原油、黑色金属、有色金属、化工等相关行业价格环比表现均弱于1月份。预计2月PPI环比涨幅和同比增速两者均较1月份略有回落。预计油价暂时不会对PPI同比增速产生明显上行冲击。

对于后市走势，李超认为，PPI同比增速有望平缓回调、而通胀中枢有望温和回升，今年PPI和CPI剪刀差的收窄将是大趋势，这一格局正在逐渐兑现，将有利于中下游行业盈利持续改善。

全年物价运行有望整体温和

多位专家表示，2018年全年的CPI增速或保持温和，但PPI或呈现整体下滑的趋势。平稳的物价不会成为影响货币政策走势的重要因素。

根据新华社经济参考报和厦门大学宏观经济研究中心联合开展的“年度中国宏观经济形势和政策问卷调查”，在128位国内相关领域的经济学家中，76%的专家预期2018年中国CPI增长在“1.6%至2.0%”之间；也有超过一半接受调查的专家认为2018年中国PPI增长率将呈现下滑态势。

连平表示，2018年物价不会成为经济运行中的主要问题，不会是货币政策需要重点关注的目标，更不会成为制约政策操作的重要因素。而物价运行整体温和，一方面为经济由高增速向高质量发展转变提供了较好的环境，也为宏观政策操作留下灵活空间。邓海清则认为，目前央行货币政策“不松不紧”仍是主基调，但货币政策流动性拐点可能已经出现。2018年以来，货币市场流动性出现了明显的好转，且当前的流动性好转具有可持续性，并非“昙花一现”。（记者 林远）

(责编：仝宗莉、赵爽)