原标题：“中国光谷”４０００万元奖励优秀企业

新华社武汉３月３日电（记者陈俊）有“中国光谷”之称的武汉东湖高新区２日召开２０１７年度优秀企业表彰大会，表彰１００家光谷优秀企业，并对每家企业奖励２０万元到５０万元不等，总共发放奖金４０００万元。

烽火科技、长飞光纤、华星光电、斗鱼直播等１００家光谷企业分别获得年度招才引智优秀企业、年度创新发展优秀企业、年度优秀制造业企业、年度纳税贡献先进企业、年度双创孵化优秀企业、年度互联网＋优秀企业等十类奖项。

武汉东湖高新区党工委书记程用文表示，作为国家自主创新示范区，东湖高新区将把优良的营商环境作为跨越式发展的核心竞争力，不断深化政务改革、优化配套服务、细化精准保障，着力构筑亲“清”关系，营造“重商、亲商、富商、安商”的良好环境，让企业引得来、留得住、发展得好。

目前，武汉东湖高新区共有企业５万多家。２０１７年，全区３６家企业纳税过亿元，１６００余家企业纳税过百万元。

(责编：仝宗莉、赵爽)