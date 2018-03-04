原标题：深圳制造业“回暖” 企业招工人数大增

新华社深圳３月３日电（记者王晓丹、王丰）随着务工人员陆续返城，深圳招聘市场求职人次逐渐增加。记者从深圳市人才集团了解到，在今年“才市暖阳—招聘求职公益周”上，超八成企业增加了招工数量，制造业成为提供岗位最多的行业。

此次“公益周”共有富士康、比亚迪等７７２家次企业竞相揽才，共发布岗位３万多个。现场抽样调查问卷显示，招聘热门行业岗位占比前五名分别为制造业（３５．１％）、计算机和软件（１６．２％）、电子信息（１３．５％）、金融业（１３．５％）、互联网（占８．１％）。

比亚迪是深圳最具代表性的制造业企业之一，用工需求同比增加５０％以上。人事部负责人介绍，公司新车型上市，销量较好。预计全年用工量将增至２４万。

近年来，随着土地、劳动力等生产要素成本上升，深圳制造业企业经营压力日增，第二产业占ＧＤＰ比重逐年降低。为此，深圳市出台包括促进科技创新、支持企业提升竞争力、促进人才优先发展等支持政策。

去年，深圳市制造业出现“回暖”迹象。2017年深圳规模以上工业增加值８０８７．６２亿元，增长９．３％，创２０１４年以来新高。第二产业占ＧＤＰ比重由２０１６年的３９．５％回升至４１．３％，这也是２０１１年来首次回升。

数据显示，去年深圳先进制造业和高技术制造业增加值分别为５７４３．８７亿元、５３０２．４７亿元，分别增长１３．１％、１２．７％，占规模以上工业增加值比重分别达到７１．０％、６５．６％。深圳大学经济学院当代金融研究所所长国世平分析，第二产业占比回升主要得益于高附加值的高科技制造业发展。

深圳业际光电股份有限公司是一家从事触摸屏产品研发、生产和销售的公司，人力资源部经理黄波告诉记者，近年来，市政府在土地、税收、人才引进等政策方面给予倾斜，公司发展形势越来越好。“今年公司招工数量同比增加两成，截至２日仍有２００多人用工缺口。”黄波说。

深圳市人才交流服务中心有限公司招聘业务部部长连楚锋介绍，调查问卷显示超过半数企业因订单增加、规模扩大或企业转型需要而增加招工人数。从制造业招工增加和招工原因来看，深圳制造业正加速“回暖”。

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