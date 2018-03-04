原标题：武汉专项整治开发商拒绝公积金贷款行为

新华社武汉３月３日电（记者徐海波）武汉市有关部门日前联合发文，将开展常态化专项整治行动，查处开发商提高住房销售价格、减少价格折扣、压缩办理时限、限制使用公积金贷款等损害公积金缴存职工权益的行为。

据了解，２０１６年下半年开始，武汉出现个别开发商拒办公积金贷款的现象，２０１７年以来更有愈演愈烈之势。

武汉市房管、国土规划、财政等部门将建立沟通协调机制，开展常态化专项整治，对限制、阻挠、拒绝职工使用住房公积金贷款购房的房地产开发企业和销售中介机构，责令其检查、整改。对违规情节严重、拒不整改的公开曝光，同时纳入企业征信系统，并依照有关规定从重处罚。

武汉住房公积金管理中心将进一步提高住房公积金个人贷款办贷效率，受理申请之日起１０个工作日内，作出准予或不准予贷款的决定。符合住房公积金个人贷款条件的购房人购买商品房时，开发企业不得拒绝购房人正常使用住房公积金个人贷款（含组合贷款）购房。

武汉市房管局要求，房企在销售商品房时，提供不拒绝购房人使用住房公积金贷款的书面承诺，并在楼盘销售现场公示，同时公布举报投诉电话。

武汉住房公积金管理中心有关负责人表示，将切实提高公积金个人贷款办贷效率，并加强对公积金受托银行的考核管理；中国人民银行武汉分行营管部也要求各商业银行提升公积金组合贷款办理时效；房管部门也将进一步督促房企充分尊重购房人选择购房贷款方式的权利。

(责编：仝宗莉、赵爽)