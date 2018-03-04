德汽车工业联合会：中国将继续扮演全球汽车市场领头羊

中新社柏林3月3日电 (记者 彭大伟)德国汽车工业联合会(VDA)新任主席伯恩哈德·马特斯3日表示，中国作为全球最大汽车市场的领头羊地位在今年预计将得以增强。他预计，中国今年乘用车销量将增长(同比，下同)2%，达到2470万辆。
德国汽车工业联合会是代表德国汽车行业超过600家企业利益的行业组织。针对今年欧洲各大车展中即将率先亮相的第88届日内瓦国际车展，伯恩哈德·马特斯3日当天在一份新闻声明中表示，德国各大汽车巨头将在这一展会上推出一系列最新车型。
针对当前全球汽车市场的发展趋势，伯恩哈德·马特斯表示，今年全球乘用车销量预计增长1%，达8600万辆。其中，中国作为全球最大的乘用车市场将延续其增长势头，销量预计增长2%，达2470万辆。欧洲市场的销量维持平稳，预计达1560万辆。而美国市场则预计小幅萎缩2%，销量跌至1680万辆。与此同时，俄罗斯和巴西市场有望出现强劲复苏，两国汽车销量预计将迎来两位数的年增长。
德媒当天援引伯恩哈德·马特斯观点指出，在本年度内，中国这一全球最大汽车市场的重要性将继续得到加强。
近年来，中国市场对于德国汽车企业已具有至关重要的意义。伯恩哈德·马特斯强调，德国汽车业在包括中国在内的重要地区市场份额得到了提升。
“2017年，我们(德国车企)在中国销售了485万辆乘用车，在中国的增长速度是在全球范围增速的四倍。我们在华的市场占有率已升至近20%。”伯恩哈德·马特斯表示。(完)
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